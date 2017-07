Les scouts perdus en forêt sont rentrés sains et saufs

Une erreur du guide selon la directrice

Une nuit sous les étoiles

Les vacances continuent pour les jeunes scouts

Gladys Gervélas

C'est sûr, ils se souviendront longtemps de cette expédition... Après une nuit passée à la belle étoile, les scouts et encadrants, perdus dans la forêt des Mamelles, ont pu rejoindre leur camp de base.25 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, 5 chefs-animateurs et 2 guides partis, hier dans les Mamelles, pour une aquarando, une randonnée aquatique ont vécu quelques mésaventures. Dans l’après-midi, après plusieurs heures de marche, la troupe est obligée de rebrousser chemin.A ce moment-là, les versions divergent : soit le guide s’est trompé de chemin, soit il leur a proposé de faire demi-tour en raison d’un éboulement, soit il n'a pas retrouvé la bonne trace, qui n’est plus signalée correctement.Un animateur appelle alors la directrice du centre de vacances des scouts et guides de Guadeloupe, Gladys Gervélas. Une directrice qui ne mâche pas ses mots : "C'est le guide qui s'est trompé sur la trace... Il a été non professionnel, et cela me contrarie profondément. Mais l'erreur est humaine".Le groupe est localisé au Morne à Louis en fin d’après-midi. Dans la soirée, 5 d'entre eux, quatre adolescents et un adulte, sont récupérés par l'hélicoptère de la sécurité civile.Mais la nuit qui tombe et le vent n'ont pas permis aux secours de poursuivre l’opération de sauvetage. Les scouts ont donc été contraints de dormir sur place avec le peu d’équipement dont ils disposaient pour lutter contre le froid.L’opération de sauvetage a repris ce matin vers 6H30… Les scouts ont été hélitreuillés 3 par 3. Et jusqu’à 10 heures, les pompiers ont enchaîné les rotations. Ils en feront 8 au total. Ils ont déposé les randonneurs près de la piscine municipale de Pointe-Noire.Depuis, tout ce beau monde est rentré au camp de vacances pour un repas chaud, une bonne douche."Ce qui m'intéressait, c'était de récupérer mes jeunes en bonne santé. Personne n'a été choqué, pas de crise d'angoisse. Ils ont même fait une petite veillée chant dans la forêt... C'est l'esprit scout, on sourit dans les difficultés" explique Gladys Gervélas.Et selon la directrice, les ados rient déjà de leur mésaventure…Sa réaction :