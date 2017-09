Vigilance Orange en Guadeloupe et dans les Îles du Nord

CAMILLE GALAP ET IRMA

L’ouragan, de catégorie 3, se situe actuellement à environ un millier de kilomètres à l’est de la Guadeloupe, et il devrait s’intensifier plus nettement demain et mercredi à l’approche de l’arc antillais. Irma se dirige vers l’ouest-sud-ouest, mais sa trajectoire devrait s’incurver vers l’ouest-nord-ouest dans la journée de demain.Selon Météo France, le scénario le plus probable est un passage du cœur du phénomène (la zone la plus intense donc) à proximité immédiate des Iles du Nord dans la journée de mercredi. L’ouragan sera alors de catégorie 4 (de type Hugo en 1989). Les vents près du centre atteindront 200 à 220 km/heure en moyenne, avec des rafales pouvant dépasser les 250 km/h. En mer, les vagues dépasseront 10 m. Et il faut y ajouter les pluies diluviennes liées au phénomène.La Préfecture a donc choisi de placer la Guadeloupe comme les Iles du Nord en vigilance cyclonique orange, ce qui devrait avoir des conséquences sur la suite de la rentrée scolaire. Une circonstance que le Recteur d'Académie avait déjà envisagée ce matin :VOIR

Dans les îles du Nord, on se prépare à faire face au phénomène. D'ores et déjà, la Collectivité de Saint Barthélemy a publié la liste des abris anti-cycloniques :

 Corossol au Local A.L.C (0590 27 81 08 ou 0690 37 46 84)

 Lorient à la salle du réfectoire de l’Ecole Saint Joseph (0590 27 13 83 ou 0690 49 70 88)

 Gustavia à l’Ecole primaire (0690 83 77 24)



De son côté, Daniel Gibbs, le Président de la Collectivité de Saint Martin, invite la population de l'île a faire preuve de prudence et à se préparer. Il convient, dit-il "de se montrer vigilant, de prendre les précautions d'usage dès aujourd’hui, et surtout de s'informer de l'évolution du phénomène en suivant avec attention les bulletins météo officiels relayés par les autorités et les médias locaux."