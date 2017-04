Un dysfonctionnement de l'écluse

5 000 personnes touchées par les inondations



Appel à la prudence

Ci-dessous les images des inondations :

Saint-Laurent du Maroni

Réveil difficile ce dimanche matin à Cayenne. Après les fortes pluies qui se son abattues sur la Guyane ces deux derniers jours, le chef lieu est sous les eaux. Certains quartiers ont été plus touchés que d’autres. La zone inondée s'étend sur trois kilomètres carré dans l'Est de Cayenne. Ci-dessous les rues inondées :Ces inondations sont dues aux fortes pluies des derniers jours, mais aussi à un dysfonctionnement de l'écluse de l'avenue de la Liberté, à Cayenne. Les capteurs n'ont pas fonctionné, les pompes ne se sont pas déclenchées automatiquement. Un problème électrique serait à l'origine de cette panne.Au total, près de 5 000 personnes sont concernées par ces inondations. Les pompiers ont reçu plus de 175 appels. Dès 3h du matin, la situation était critique à Matoury. A partir de 5h30 du matin, les pompiers ont reçu des appels venant essentiellement de l'île de Cayenne. Si de nombreuses personnes ont été évacuées par leurs propres moyens, d'autres ont fait appel aux pompiers.Dans le chef lieu, la Place du Coq à Cayenne était totalement inondée. Des commerces et des habitations ont aussi été touchées. Ci-dessous la boulangerie Bousaïd, place du Coq a du éponger ce dimanche matin.Alors que des habitants épongaient leur sol ce matin, à 11h la zone inondée était plus réduite à Cayenne. Le niveau de l'eau est retombé. Ce midi, huit véhicules de pompiers et une trentaine de personnes sont mobilisés sur le terrain. Le directeur du SDIS, Service d'Incendie et de Secours de Guyane, Félix Antenor-Habazac, recommande la plus grande prudence. "Il faut couper l'électricité bien sur, mais aussi mettre en hauteur les objects précieux de la maison", rappelle le colonel.Du côté du ciel, les fortes pluies ont cessé sur Cayenne, mais des précipitations plus dispersées sont encore attendues dans la journée.Vendredi déjà, les pluies avaient provoqué des inondations dans certains rues de Saint-Laurent du Maroni dans l'Ouest. Le niveau de l'eau était rapidement descendu.