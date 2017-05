Suivez en direct la reprise du lancement d’Ariane 5 au Centre Spatial Guyanais

Deux satellites

Douze lancements en 2017

Après cinq semaines d’arrêt, l’activité a repris sur le site d’Arianespace. Reporté à plusieurs reprises, le lancement d’Ariane 5 initialement prévu le 21 mars a finalement lieu ce jeudi 4 mai dans une fenêtre de tir comprise entre 17H31 et 20H19, heure de Kourou.louée au sol pendant plus d’un mois en raison du mouvement social en Guyane, la fusée Ariane 5 prend son envol pour le lancement de deux satellites brésilien et coréen. La mission va durer un peu moins de 37 minutes.Depuis le 22 mars et la levée du barrage sur le rond-point qui mène au Centre Spatial Guyanais, l’activité a repris à un rythme soutenu sur le site. Le 18 mai prochain, un lanceur Soyuz mettra en orbite le satellite SES-15 au profit de l'opérateur SES, et le 1er juin le lanceur Ariane 5 ECA mettra en orbite les satellites ViaSat-2 et E172B au profit des opérateurs ViaSat et Eutelsat. Arianespace a pour objectif de réaliser 12 lancements en 2017.