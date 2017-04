cycloneCook Alerte 2 levée sur tout le territoire mais période de sauvegarde en cours

© gouvNC cyclone période de sauvegarde

Depuis 6h00,ce mardi, l'alerte 2 est levée sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie mais la prudence est de mise dans la reprise de l'activité économique et, de manière plus générale, dans tous déplacements professionnels et privés. Une période, dite de sauvegarde, a été instaurée pour éviter tout accident résultant de dégâts causés par le cyclone.Voici, en 3 phrases, en quoi consiste cette période de sauvegarde.