Le Kea Trader toujours échoué au large de Maré

Selon le haut-commissariat, le Kea Trader, un navire de 184 mètres battant pavillon maltais, est entièrement échoué sur le récif, mais la situation est stable.

© FANC

Après le déroutement sur zone du Vendémiaire et le survol par le Gardian, une équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) a été hélitreuillée vers midi ce mercredi à bord du porte-conteneurs par un hélicoptère Puma des FANC. Composée de quatre experts maritimes civils et militaires, cette équipe est chargée d’évaluer la situation et les risques liés à l’échouement, et de donner en temps réel, les éléments de décision aux autorités compétentes.