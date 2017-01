Polémique autour de l'îlot Tromelin : la France abandonne-t-elle une part de sa souveraineté?

La terrible histoire des "esclaves oubliés" de Tromelin

En 1761, L'Utile, un navire de la Compagnie française des Indes orientales, chargé de 160 esclaves malgaches, faisait naufrage sur un minuscule îlot de l’océan Indien. Sur les 90 rescapés, huit survivants seront sauvés quinze ans plus tard, par le chevalier de Tromelin, qui donnera son nom à l'île. L'ancre du navire qui fit naufrage est encore visible à quelques mètres du rivage de Tromelin. Au début des années 1980, un ingénieur météo de passage sur Tromelin, intrigué par cette ancre, a contacté Max Guérout, archéologue sous-marin, qui réussit à reconstituer et faire connaitre la terrible histoire des esclaves oubliés. Max Guérout a mené plusieurs campagnes de fouilles sur Tromelin pour tenter de reconstituer l'histoire des esclaves oubliés, et tenter de comprendre comment ils ont survécu toutes ces années sur un îlot inhospitalier perdu en plein océan Indien, sur la trajectoire de cyclones très puissants.