14 vies fauchées par la violence armée depuis le début de l'année en Martinique

La situation de la violence armée en Martinique est alarmante, avec une augmentation significative des actes de violence par arme à feu. Au cours de la nuit du 15 au 16 juin 2023, deux personnes ont perdu la vie et trois autres ont été blessées. Cette nouvelle nuit de violence s'inscrit dans une série d'incidents sanglants qui se multiplient depuis le début de l'année, avec 14 homicides recensés, dont 11 commis avec des armes à feu.

Jean-Claude Samyde •

Cet événement tragique qui s'est déroulé dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin 2023 à Fort-de-France confirme la spirale de violence armée dans laquelle est plongée la Martinique.

Selon le parquet de Fort-de-France, "un usage d'arme à feu a lieu tous les deux jours en moyenne" sur l'île, qu'il s'agisse de vols à main armée, de violences avec arme, de tentatives d'homicide ou de meurtre, comme l'a précisé Clarisse Taron. Un an après cette déclaration du 15 juin 2022, les faits divers sanglants se sont multipliés dans cette île des Antilles.

Trois homicides en quatre jours

Cette semaine seulement, trois décès par arme à feu ont été enregistrés. Outre les faits de la nuit dernière, un agent de sécurité a été tué lors d'une fusillade à Rivière-Salée dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 juin 2023, devant l'établissement de loisirs le Domaine des Oasis où se déroulait une soirée. Une autre victime, blessée par balle, s'est rendue par ses propres moyens aux urgences de l'hôpital Pierre Zobda-Quitman.

Le syndicat majoritaire de la police nationale du territoire, Alliance Police Nationale (APN), n'est pas convaincu des mesures prises par le gouvernement en la matière.

Selon Thierry Baucelin, secrétaire territorial du syndicat Alliance Police Nationale, "la situation ne changera pas tant qu'il n'y aura pas une remise en question de la politique générale, notamment en matière éducative, d'aménagement du territoire et d'accompagnement des associations. Il souligne également le besoin de renforcer les effectifs des services qui sont en sous-effectif, notamment en Martinique, où l'on continue de faire face à une vague de violences meurtrières".

De son coté le gouvernement a répondu en renforcant les effectifs de la Brigade Anti-Criminalité et de la Police Judiciaire, et a créé l'antenne du RAID.

Des fonctionnaires de la police nationale déployés dans une cité (image d'illustration). • ©Capture Facebook Police Nationale de la Martinique

Demande de renforts

Didier Laguerre, maire de Fort-de-France qui s'exprimait sur Martinique la 1ère ce vendredi (16 juin) souhaite que "le gouvernement prenne la mesure de la gravité de la situation en matière de violence et de trafic de stupéfiants en renforcant notamment les moyens de la police nationale de la douane..."

Dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur et des Outremers, Gérard Darmanin, le 24 mai 2023, le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de la Martinique a demandé le retour des 80 gendarmes mobiles déployés en Martinique entre novembre 2022 et mai 2023, qui ont déjà montré des résultats concrets dans la réduction des actes de violence.

"Ces renforts permettraient de freiner la montée de la violence sur l'île. Actuellement, la Guadeloupe compte trois escadrons de gendarmerie, la Guyane en compte sept, tandis que la Martinique n'en a qu'un seul. Des renforts jugés indispensables pour faire reculer la criminalité..." écrit Serge Letchimy.

Contrôle de la gendarmerie en Martinique (image d'illustration). • ©Facebook Gendarmerie de Martinique

Opérations sur le terrain

Des opérations anticriminalité sont régulièrement menées par les autorités locales et les forces de l'ordre afin de lutter contre la criminalité et garantir la sécurité des habitants. Cela comprend des patrouilles renforcées dans les zones à risque, des contrôles routiers, des perquisitions, des opérations de lutte contre le trafic de drogue et la contrebande, des actions ciblées contre les gangs et les organisations criminelles, ainsi que des campagnes de sensibilisation et d'éducation du public.

Ces opérations sont menées par la police nationale, la gendarmerie, les douanes et d'autres services spécialisés. L'importation et la circulation des armes restent une source d'inquiétude quotidienne en Martinique.

Environ 300 des 692 armes détruites jeudi 30 juin 2022 • ©Xavier Chevalier

En plus de l'opération "Déposez les armes", qui encourage la population à se débarrasser volontairement des armes à feu illégales pour les retirer de la circulation et prévenir leur utilisation dans des actes criminels, un arrêté préfectoral interdit depuis le lundi 3 octobre 2022 la vente et la détention d'armes à feu.

Cette mesure vise à lutter contre les actes de violence liés principalement au trafic de drogue dans l'île des Antilles, qui est le deuxième département français en termes d'homicides par habitant.

Tracabilité des armes

Les autorités font face à un marché noir des armes à feu, provenant principalement de Russie, du Brésil ou des États-Unis, après avoir transité par le Venezuela ou certaines îles de la Caraïbe. La rivalité entre gangs, le trafic de drogue, la pauvreté et les problèmes socio-économiques contribuent à créer un environnement propice à la violence armée.

La Martinique n'est pas le seul pays des Caraïbes à subir les effets dévastateurs du trafic d'armes. La capitale de Trinidad-et-Tobago, Port-of-Spain, a accueilli les 17 et 18 avril 2023 un symposium de la Caricom sur la violence et la criminalité. Les représentants politiques demandent également des informations sur les mesures prises par les forces de l'ordre américaines et caribéennes en matière de partage d'informations.

De part et d'autre on tente de faire face à la recrudescence des faits de violence et des homicides dans une grande partie du bassin caribéen. L'objectif est d'arrêter les personnes et les groupes impliqués dans le trafic d'armes entre les États-Unis et les Caraïbes, et par conséquent, les Antilles françaises.

Normaliser la terminologie de la frontière

Une collaboration avec les îles voisines, notamment Sainte-Lucie, a été mise en place pour lutter ensemble contre la criminalité transfrontalière et faciliter la coopération judiciaire. Les autorités françaises ont réalisé des arrestations significatives. Des criminels qui avaient l'intention de se rendre à Sainte-Lucie ont été arrêtés en possession d'accessoires de téléphonie, de cigarettes, de vêtements de luxe, d'alcool et de divers matériels, soupçonnés d'avoir été volés lors des récents événements sociaux en Martinique. Les deux pays ont entamé une relation de coopération, le 27 janvier 2023, en renforçant leur collaboration opérationnelle. Des patrouilles mixtes ont été réalisées entre les gendarmes français et les forces de l'ordre de Sainte-Lucie dans les deux territoires. Les forces de l'ordre s'efforcent d'endiguer les trafics en tout genre.