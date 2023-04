Angers : deux Guadeloupéens, l'un victime, l'autre suspect, au cœur d'une affaire de meurtre dans une discothèque

Deux hommes, une soirée alcoolisée et une balle dans la tête auront suffi à gâcher la fête dans cette petite commune du Maine-et-Loire, près d'Angers. Dimanche matin, très tôt, un trentenaire a été abattu dans le coin fumeurs de la discothèque Le St-Martin, un club privé de Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine-et-Loire), rapporte le journal local Le Courrier de l'Ouest. Selon les journalistes, la victime serait originaire de la Guadeloupe. Le suspect aussi.

Interpellé et interrogé par les enquêteurs après avoir lui-même contacté les forces de l'ordre pour se rendre, le suspect a avoué être l'auteur du meurtre, mais plaide l'accident. Déjà connu des autorités pour des infractions liées au trafic de drogue, il a été mis en examen pour "meurtre par personne agissant en état d'ivresse manifeste", a indiqué le procureur d'Angers, Eric Bouillard, dans un communiqué reçu par l'AFP mardi 25 avril.

Lors de son audition, l'homme de 36 ans a expliqué que la victime guadeloupéenne était un ami de longue date. Selon la presse locale, ils auraient fait une partie de leur scolarité ensemble. Le parquet indique d'ailleurs qu'ils sont arrivés en même temps à la discothèque St-Martin, entre 5h et 5h30. Si son ami est mort, c'est par accident, explique le mis en cause.

Le tireur portait sur lui une arme de poing qu'il a armée et pointée quelques minutes plus tard en direction d'un autre homme avec lequel il avait une altercation. Dans des circonstances qui restent à préciser, le coup de feu est parti, touchant mortellement à la tête la personne qui accompagnait le mis en cause.