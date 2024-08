Basket JO 2024. L’équipe de France masculine, emmenée par le Martiniquais Isaïa Cordinier, se hisse en finale

L’équipe de France masculine de basket mené par un bon Isaïa Cordinier se hisse en finale du tournoi Olympique après sa victoire 73 à 69 contre l’Allemagne ce jeudi soir à l’Accor Arena de Bercy.

Avant cette demi-finale, les Allemands, champions du monde en titre, avaient battu les Français à quatre reprises sur leurs cinq dernières confrontations en phase finale (Euros 2013,2017 et 2022 et lors des JO), mais ce jeudi après-midi à l’Arena de Bercy, les bleus ont renversé la tendance et se sont imposés 73 à 69.

ON EST EN FINALE DES JEUX OLYMPIQUES 🇫🇷



Quel match, quelle victoire, merci les gars 🤩#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #Paris2024 | #FRAGER pic.twitter.com/3MYqDZVkO3 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 8, 2024

Étrillés par les Allemands en phase de poule 85 à 71, les bleus ont cette fois montré un tout autre visage lors de cette demi-finale et se qualifient pour la finale comme lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

Une entame difficile

Mal entrée dans sa demi-finale, l’équipe de France est vite mise sous pression par la Mannschaft et Daniel Theis inscrit rapidement le premier panier du match. Derrière, les Allemands déroulent et prennent jusqu’à 10 points d’avance dans ce premier quart-temps. Sur le banc, Vincent Collet semble sonné et cherche des solutions. Comme face au Canada en quart de finale, c’est le Martiniquais Isaïa Cordinier qui sonne la révolte côté français. Il inscrit 9 points dans ce premier acte, mais ce sont les Allemands qui ressortent vainqueur.

Le second acte est lui plus ouvert et les Français poussés par l’Arena de Bercy reviennent en force. Sans doute gonflés par un discours musclé du sélectionneur français Vincent Collet, les bleus se ressaisissent et proposent une meilleure adversité aux Allemands, mais restent tout de même imprécis sur certains tirs. En face, les joueurs allemands ne sont pas mieux. Toujours dans les bons coups, le Martiniquais Mathias Lessort fait étalage de ses qualités physiques et rayonne tout comme Isaïa Cordinier surprenant maître à jouer de l’équipe. En difficulté sur les phases offensives, mais à l’aide défensivement, les bleus recollent au score et rentrent aux vestiaires à égalité avec les Allemands : 33 à 33.

Une fin de match irrespirable

Le troisième quart-temps est fou et l'équipe de France affirme son autorité. Redevenus un groupe conquérant, les bleus imposent une défense de fer et prennent l'avantage sur les Allemands. Mathias Lessort et compagnie s'envolent et remportent le troisième quart-temps 23 à 17. Le public est en fusion, ils savent que l'équipe de France est à quelques minutes de la finale.

Dans le quatrième quart-temps, les Français doivent gérer leur avance, mais les Allemands sont insistants. Tenaces, ils poussent les bleus dans leur dernier retranchement. La fin de match est irrespirable. Sur les bancs, les visages se crispent à trente secondes de la fin, deux points séparent les deux équipes. Au bout d'un match irrespirable, l'équipe de France se hisse vers une finale inespérée au vu de son début de compétition.