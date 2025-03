Brésil : les carnavals facteurs d’intégration et de tolérance pour la communauté noire

Au Brésil, les carnavals permettent l'expression de toutes les communautés. Les Afro-descendants ont contribué à enrichir la culture carnavalesque du pays via notamment les croyances importées d'Afrique. Des croyances pourtant mal vues en général.

Les carnavals sont un moment fort d'intégration pour la communauté noire au sein la société brésilienne. Notamment dans les défilés de rue, comme celui du collectif féministe Ilu Oba De Min qui se produisait récemment à Sao Paulo. Il rendait hommage à l'héritage afro-brésilien via ses danses et sa musique.

Un héritage bien ancré dans les formes de carnaval de son pays, selon Daiane Pettine, administratrice de l'association. "On ne peut pas parler du carnaval brésilien sans parler de la population noire, de la culture afro ou des tambours. Pour nous, le carnaval est très spécial parce que c'est un carnaval qui vénère les tambours

Les membres du groupe de percussion Ilu Oba de Min se produisent lors du carnaval de rue de Sao Paulo, au Brésil, le 28 février. • ©NELSON ALMEIDA / AFP

Iêda Leal, enseignante, est aussi enthousiaste. "Pour nous, les Noirs du Brésil, le carnaval est un moment de fête, de communion, de danse, de chant et de renforcement de la lutte pour la survie du peuple de notre pays."

Les fidèles des religions d’origine africaine victimes d’intolérance

Mais le carnaval ne reflète pas la vie de tous les jours. En particulier pour la petite minorité de 600 000 personnes qui a conservé des religions d'origine africaine (souvent teintées de christianisme : les divinités ont souvent les noms et les attributs de saints), la macumba. Certes à Rio, leurs divinités sont honorées par des écoles de samba.

Mais en dehors de la fête, elles subissent de plus en plus une forme d'intolérance (le nombre d’agressions contre les fidèles des religions Umdamba et Candomblé a triplé entre 2023 et 2024). Cela peut passer par des insultes comme en a subies Maria Eduarda Oliveira, coiffeuse, fidèle d'Iemanja, la déesse de la mer dans la religion candomblé. "Un garçon à l'école m'a traité de guenon de la macumba et c'était très dur. J'avais 15 ans. Comme en plus, j'ai toujours été très éduquée, très consciente de ma couleur noire et de mon histoire, cela m'a choquée à l'époque. Mais j'ai réussi à poursuivre ma vie normalement et tout s'est arrangé."

Discriminations et violences

Une intolérance parfois plus subtile : Isabela Menezes Antas, cheffe spirituelle de l'Academia de Umbanda (une version moderne du candomblé), dénonce des formes de discrimination sociale." Lorsqu'une personne affiche ouvertement sa religion sur son réseau social… elle n'est pas embauchée... ".

Une intolérance parfois violente avec jets de pierre dans des lieux de culte, les terreiros, qui sont parfois vandalisés, comme celui de Fernanda Marques Franco dos Anjos, dite "mère Fernanda", avocate et responsable du "terreiro" Caboclo Pena Dourado à Rio. Elle a larmes aux yeux en le faisant visiter.

"Nous sommes réduits au silence, détruits, et c'est ce qui se passe ici. Nous comprenons qu'on essaie de nous effacer."

L’influence d’évangéliques radicaux

On met en cause des bandits, avec l'influence de chrétiens intégristes, et surtout d'évangéliques radicaux qui assimileraient ces croyances africaines à de la sorcellerie ou du satanisme. Les évangéliques sont de plus en plus nombreux dans le pays. Ils représentent déjà près d’un tiers de la population.

Leur influence politique s’accroit. Mais les actes inspirés par des extrémistes n'ont pas l'aval de nombreux pasteurs. Ainsi Cosme Felippsen, un pasteur évangélique, condamne fermement ce type d’intolérance. " De nombreux évangéliques ont des préjugés à l'encontre des religions d'origine africaine, qui sont des religions de l'identité noire, qui sont des religions du peuple brésilien, dit-il. Plus de la moitié du peuple brésilien est composée de Yorubas, de Bantous, de personnes venues d'Afrique avec leur foi et leurs croyances, et nous ne respectons pas cette histoire ni l'origine du Brésil."

Le carnaval outil de lutte contre l’intolérance religieuse

Plus que jamais, on espère que le carnaval aura contribué à faire évoluer les esprits. D’autant que cette année, l’accent a été mis encore plus que d’ordinaire sur la part africaine des racines du Brésil. C’est le sentiment de Leandro Vieira, directeur artistique de l'école de samba Imperatriz Leopoldinense. " Un défilé d'une école de samba qui évoque cette mythologie fonctionne comme une sorte d'antidote contre un poison qui persiste, qui se traduit par du racisme, de l'intolérance et des préjugés."

Les autorités du pays prennent des mesures (services de dénonciations anonymes, programmes de prévention et d’éducation) contre les préjugés religieux sans quoi il faudrait encore, semble-t-il, beaucoup de carnavals pour protéger définitivement ces croyances arrivées avec les 5 millions d'esclaves déportés au Brésil.