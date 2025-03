"C’est la plus grande association de malfaiteurs de policiers qui existe" : jusqu’à 10 ans de prison requis contre les agents impliqués dans le trafic de cocaïne entre la Guyane et l’Hexagone

Depuis la semaine dernière, 20 personnes, dont 11 agents de la police aux frontières guyanaise, sont jugées devant la cour d’assises de Créteil pour trafic de drogue. Lundi 10 mars, la procureure de la République a détaillé ses réquisitions.

Le constat est très grave. Et il appelle à de lourdes sanctions. "C’est la plus grande association de malfaiteurs de policiers qui existe." Pourtant, ces mots ne sortent même pas de la bouche de la procureure. La représentante du ministère public les a repris à son compte dans sa longue réquisition, lundi 10 mars. En réalité, c'est un haut responsable de la police guyanaise lui-même qui, atterré, a décrit ce qui s'apparente à une des plus grosses affaires de trafic de drogue impliquant des agents de l'État.

Depuis lundi dernier, 20 personnes, dont la plupart sont originaires de Guyane, sont jugées devant la cour d’assises de Créteil, accusées d’avoir joué un rôle dans un vaste trafic de drogue partant du Suriname (d’où la drogue provenait), passant par l’aéroport Félix Éboué de Cayenne (où elle était confiée à des passeurs) et allant jusqu'aux deux plus gros aéroports de Paris, Roissy et Orly (où la cocaïne arrivait et était redistribuée dans l’Hexagone et ailleurs en Europe).

L’enquête a révélé le rôle joué par une dizaine de policiers adjoints de l’aéroport guyanais qui ont profité de leur fonction pour faciliter le trafic de cocaïne vers Paris. Voire qui l’ont organisé : c’est le cas de Kevin H., jeune agent de la police aux frontières (PAF) de 26 ans, à la tête de ce système criminel.

"La confiance a été rompue"

Après une semaine d’interrogatoires des accusés, la cour d’assises de Créteil a écouté les réquisitions de la procureure de la République, Aurélie Lebreton, ce lundi. Ce qui, à la base, devait être une histoire banale – l’arrestation d’une mule guyanaise à son arrivée en région parisienne – s’est finalement révélé être une affaire d’une gravité inouïe. D’où la sévérité des peines demandées contre plusieurs accusés par le ministère public.

"Les policiers ont gravement porté atteinte à la fonction", gronde la procureure. Chacun des agents de police assis dans le box des accusés ont utilisé leur fonction, leur uniforme et l’autorité qui leur incombe pour violer la loi "en toute impunité". Pour chacun d'entre eux, Mme Lebreton a demandé une interdiction d'exercer un métier de la fonction publique. "La confiance a été rompue", estime-t-elle.

Les dossiers de la vingtaine de prévenus s'entassent dans la salle d'audience. • ©Jeanne Péru-Gelly

Dans cette organisation criminelle, chacun a eu un rôle, plus ou moins important. Mais bel et bien actif. "Ils savaient ce qu'ils faisaient, dit la procureure. (...) Ils n'ont pas agi sous la contrainte", mais par l'appât du gain.

À l'aéroport Félix Éboué, les membres de la PAF ont eu deux rôles : d’abord planquer des cubis de rhum remplis de cocaïne dans les faux plafonds des toilettes pour que les mules, une fois passées les contrôles de sécurité, puissent les récupérer ; ensuite, ils détournaient le système de sécurité pour permettre aux passeurs de ne pas être contrôlés.

La peine maximale pour trois accusés

À la tête de ce réseau : Kevin H., mais aussi son oncle, Miguel H.. S'est ensuite tissé tout un réseau lié aux connaissances familiales, amicales ou encore professionnelles pour mettre en marche cette machine qui a rapporté des dizaines de milliers d'euros.

La procureure de la République a longuement plaidé contre l'oncle et le neveu, sans qui le trafic n'aurait pas existé. "Kevin H. dédie son quotidien à cette activité", expose-t-elle. Le jeune homme est un des seuls à intervenir dans toutes les étapes de la filière : de l'acquisition de la drogue, à sa distribution dans l'Hexagone, sans oublier son transfert. Pas étonnant que son train de vie ne corresponde pas vraiment au salaire que touche un policier de la PAF. Son oncle, figure relativement autoritaire, est celui qui donnait le rythme à ce trafic. C’est lui qui contactait régulièrement son neveu et lui donner des instructions.

Face à ces deux cas, l'avocate générale s’interroge : "Faut-il sanctionner davantage celui qui porte l’uniforme, car il a abusé de sa position pour mettre en marche ce trafic ?". La réponse est "non", assène-t-elle. Les deux cas se valent. L'un et l'autre ont orchestré la totalité de ce trafic.

Pas de quartier à leur égard : elle requiert la peine maximale encourue, soit 10 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, elle appelle les juges à les condamner à 70.000 € d’amende chacun. Elle réclame par ailleurs une interdiction temporaire de paraître dans les aéroports de Guyane et de Paris ainsi qu’une peine d'inéligibilité.

Alors que le gouvernement a fait de la lutte contre le trafic de drogue une de ses priorités et que la juridiction de Créteil est submergée de cas de mules arrivant des Antilles-Guyane, le ministère public veut que la justice fasse preuve de sévérité. Pour les 11 policiers présents sur le banc des accusés, des peines allant de 10 mois d'emprisonnement à 10 ans de prison sont requises. Pour les autres personnes impliquées dans ce trafic hors norme, le parquet requiert entre 2 et 10 ans de prison, avec des amendes allant de 10.000 € à 70.000 €.

C'est désormais aux avocats des accusés de plaider le cas de leurs clients jusqu’à mercredi. La cour se retirera ensuite pour délibérer. La décision devrait être rendue avant la fin de la semaine.

Les réquisitions du parquet contre les 20 accusés (*dont les 11 policiers) :