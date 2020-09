WEB SERIE MAYOTTE : "Chababi Project"

La série « Chababi Project » aborde les sujets de la santé et de la société. Elle décrit la vie quotidienne et les aventures de lycéens d’une classe artistique. A travers leur histoire, la série vise à lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations à Mayotte.

Initiée et portée par l’association Women Act Now (WAN), la série TV 100 % mahoraise « Chababi Project » décrit la vie quotidienne et les aventures de lycéens d’une classe artistique (danse hip-hop et théâtre).« Chababi Project » propose de réfléchir sur certaines réalités sociales particulièrement prégnantes à Mayotte.La série est aussi l’occasion pour les jeunes de s’approprier le patrimoine matériel et immatériel de leur culture et de leur histoire.Dans leur parcours ils intégrent des éléments traditionnels du patrimoine à leurs pratiques contemporaines et urbaines de la danse.Le tournage a été source de collaborations et de formations de jeunes Mahorais(es) aux métiers du cinéma et a donné lieu à la réalisation de six épisodes.