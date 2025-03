Culture : la Guadeloupéenne Chantal Loïal élevée à la distinction d’officier de l’ordre national du Mérite

Une distinction de plus pour Chantal Loïal, élevée au grade d’officier de l’ordre national du Mérite, ce lundi 3 mars à la Mairie du 13ᵉ arrondissement de Paris. La danseuse et chorégraphe guadeloupéenne avait déjà été distinguée des insignes de chevalier de la Légion d'honneur en 2015.

C’est en grande habituée et sous les applaudissements nourris de sa troupe et de sa famille que la danseuse et chorégraphe Guadeloupéenne, Chantal Loïal, fondatrice de la compagnie Difé kako a été décorée à la mairie du 13ᵉ arrondissement de Paris. Son insigne d’officier de l’ordre national du Mérite lui a été remise des mains de l’ancien président de la République François Hollande. "Je suis très émue et heureuse d’avoir réuni tous mes amis de la culture, qui m’ont accompagnée, souffle Chantal Loïal. C’est une belle reconnaissance pour le parcours que nous avons mené pour le combat des cultures créoles, de l’Outre-mer, de la justice, contre le racisme et les discriminations."

François Hollande a remis à Chantal Loïal son insigne d’officier de l’ordre national du Mérite. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Toutes les personnes invitées à s’exprimer lors de cette cérémonie ont loué les qualités de résilience de la danseuse, qui n’a pas eu une "enfance simple". Le maire du 13ᵉ arrondissement de Paris, Jérôme Coumet a par ailleurs salué le parcours "exemplaire" de Chantal Loïal. Cette dernière, émue, n’a pu retenir ses larmes devant les innombrables discours faisant son éloge. "Chantal Loïal est une grande artiste, une femme qui a beaucoup fait pour la danse, la chorégraphie et pour les Outre-mer, témoigne l’ancien président de la République, François Hollande. Elle s’est voulue la porte-parole d’identités qui n’étaient pas forcément reconnues et de musiques et spectacles qui pouvaient donner de la fierté, mais aussi qui portaient des combats universels, et notamment pour les femmes."

"Ce ne sont pas des distinctions individuelles, elles sont aussi collectives"

Cet insigne vient mettre en lumière une fois de plus tout le travail entrepris par cette femme, engagée depuis plus d’une trentaine d’années dans le mouvement culturel, notamment avec son association Difé Kako, pour mettre en avant les territoires d’Outre-mer dans l’Hexagone. En mars 2015, elle avait déjà reçu pareille distinction, en étant élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur par François Hollande, alors président de la République. "Ça prouve qu’elle gravit des échelons, et qui sait où elle ira", souffle l’ancien chef de l’État.

La danseuse et chorégraphe Guadeloupéenne, Chantal Loïal en compagnie de l'ancien chef de l'État, François Hollande, lors de la remise de sa médaille d’officier de l’ordre national du Mérite. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

En plus de ces deux décorations, la Guadeloupéenne avait aussi reçu la médaille de la ville de Paris en 2018. "Je trouve ça énorme d’avoir plusieurs distinctions, mais ce ne sont pas des distinctions individuelles, elles sont aussi collectives".

Chantal Loïal entourée de sa troupe Difé Kako et de l'ancien président de la République, François Hollande et du maire du 13ᵉ arrondissement de Paris, Jérôme Coumet. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Sa compagnie Difé Kako fête ses 30 ans cette année. Avec sa troupe, la danseuse et chorégraphe a prévu plusieurs manifestations afin de célébrer au mieux cet anniversaire. La Guadeloupéenne a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses invités du soir dans "dix ans" pour marquer une nouvelle page de son histoire.