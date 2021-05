Dayna Racine, candidate de La Réunion au concours de Miss Trans France

Le Comité Miss T France organise tous les ans l'élection d'une femme transgenre française, qui sera ambassadrice et porte-parole des actions menées par la communauté LGBTQI+. Parmi les douze Miss, Dayna Racine est la candidate représentante de l'ïle de la Réunion.

"On existe, nous sommes des femmes aussi, on a besoin d'avoir notre place dans la société". Installée depuis plusieurs années en Savoie, à Chambéry, la Réunionnaise Dayna Racine, 30 ans, s'apprête à concourir du 26 juin au 7 juillet au concours de Miss Trans France. Le Comité Miss T France organise tous les ans l’élection d’une femme transgenre française, qui sera ambassadrice et porte-parole des actions menées par la communauté LGBTQI+. La lauréate représentera également la France aux concours de beauté à l’étranger.

Une enfance difficile à La Réunion

Dayna est née garçon, dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis. Elle explique avoir subi dans son enfance de nombreuses discriminations. "On sort d'un quartier chaud, c'était très difficile. Mes frères me disaient qu'il fallait que je parle comme un homme et pas comme une fille. Ils m'emmenaient faire de la boxe, des trucs de garçons, mais ce n'était pas du tout mon truc".

Un long combat

A l'âge de 19 ans, Dayna décide de quitter La Réunion. Elle s’installe à Chambéry. C'est le début de six ans de changements. Elle change de nom et subit une vaginoplastie, une opération de changement de sexe. Des démarches lourdes, aujourd’hui derrière elle. Son combat désormais : faire mieux reconnaitre la vie des femmes trans. Âgée de 30 ans, elle choisit donc aujourd'hui de se présenter au concours de Miss Trans France. "Si je fais ce concours, c'est pour montrer aux gens que les femmes trans ont aussi une vie. Nous sommes normales. Nous travaillons comme tout le monde".

