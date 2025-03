De 12 mois à 8 ans de prison : les 11 policiers jugés pour trafic de cocaïne entre la Guyane et l'Hexagone condamnés par le tribunal de Créteil

Les magistrats du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) ont condamné les 20 personnes mises en cause dans un vaste trafic de stupéfiants entre la Guyane et l'Hexagone. Les policiers adjoints dont le rôle était de faciliter le passage de la drogue à l'aéroport de Cayenne n'ont plus le droit d'exercer dans la fonction publique.

Juin 2023. Une vaste opération des forces de l'ordre entre Cayenne, en Guyane, et Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, permet l'arrestation de 13 individus. On les suspecte de participer à un trafic de drogue entre le département d'Outre-mer et l'Hexagone. Lors des perquisitions, les enquêteurs mettent la main sur 10 kg de cocaïne, dont une partie était dissimulée sous les faux plafonds des toilettes de l'aéroport Félix Éboué. 60.000 euros sont par ailleurs saisis. Un réseau de narcotrafic vient d'être démantelé.

Il ne s'agit pourtant pas de n'importe quel réseau. À l'annonce du coup de filet, la présence, parmi les personnes arrêtées, de 11 policiers laisse pantois. Contractuels, pour la plupart, au sein de la police aux frontières (PAF) guyanaise, ils étaient chargés de contrôler les passagers au départ de l'aéroport de Cayenne pour empêcher, entre autres, que des mules exportent de la drogue en France hexagonale. Sauf qu'ils ont fait tout le contraire. Ils ont utilisé leur uniforme pour faire transiter de la cocaïne vers les aéroports de la région parisienne.

En Guyane le contrôle des passagers est effectué dès l'entrée de l'aéroport • ©Police nationale

Un an et demi plus tard, depuis le 3 mars, ces 11 policiers adjoints, ainsi que 9 de leurs complices – des mules, un récupérateur, un recruteur – se sont retrouvés face à la justice, dans l'austère tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne). Une lourde tâche incombait aux juges : sanctionner non pas de simples trafiquants de drogue, mais des policiers trafiquants de drogue.

"Je n’aurais jamais dû participer à ce trafic de stupéfiant"

"La confiance a été rompue", grondait la procureure de la République lundi en énonçant ses réquisitions face à ce qui semble être "la plus grande association de malfaiteurs de policiers" que le pays ait connu. "Ils ont utilisé leurs uniformes et leurs connaissances dans le cadre de leurs fonctions pour détourner les systèmes de contrôle et s'assurer des profits maximaux avec le minimum de risques."

Dans son jugement, rendu jeudi 13 mars, le tribunal a été légèrement plus clémente que le ministère public, qui appelait à la sévérité et réclamait 10 ans de prison pour trois des accusés. Elle a condamné à 8 ans de prison les deux hommes qui ont joué le rôle le plus actif dans ce vaste réseau criminel : Kevin H., jeune agent de la PAF et son collègue, Damien A.. Les deux hommes doivent par ailleurs s'acquitter d'une amende de 80.000 euros.

Les dossiers de la vingtaine de prévenus s'entassent dans la salle d'audience. • ©Jeanne Péru-Gelly

Kevin H., âgé de 26 ans seulement, est considéré comme le cerveau de ce trafic de drogue. Les enquêteurs ont découvert son implication dans l'ensemble des étapes de la filière : achat de la drogue, dissimulation des produits stupéfiants dans des cubis de rhum à l'aéroport de Cayenne, détournement du système de sécurité pour permettre aux mules de ne pas être contrôlées, revente de la cocaïne dans l'Hexagone et en Europe...

S'il a reconnu sa participation à cette entreprise de narcotrafic – "J'ai eu un gros moment de faiblesse", a-t-il justifié devant la cour –, il a tenté de minimiser son rôle. "Je n’aurais jamais dû participer à ce trafic de stupéfiant", s'est-il contrit. Il n'était pas seul. L'affaire roulait grâce à son oncle, Miguel H.. Lui écope de 6 ans de réclusion criminelle et 60.000 euros d'amende. Kevin avait également réussi à entraîner Damien A., lui aussi policier de la PAF, dans la magouille. Ce dernier a joué un rôle déterminant, notamment dans le recrutement de collègues.

Interdiction d'être fonctionnaire

Les autres agents de police impliqués dans l'affaire ont eu un rôle plus secondaire. Mais ils ont bel et bien mis la main à la pâte dans ce vaste trafic de drogue. "Ils savaient ce qu'ils faisaient", plaidait, convaincue, la procureure dans ses réquisitions. "Ils ont gravement porté atteinte à la fonction."

Les magistrats ont donc décidé de les sanctionner eux aussi. Ils écopent de 12 mois de prison avec sursis pour la peine la plus basse à 4 ans d'emprisonnement et 30.000 euros pour celle la pus élevée.

Au total, deux policiers écopent de 8 ans de prison et 80.000 euros d'amende, trois autres de 4 ans (l'un d'entre eux bénéficie de deux ans de sursis), un de 3 ans (dont un an avec sursis), et un de 30 mois, avec des amendes allant de 10.000 à 30.000 euros. Enfin, quatre anciens membres de la PAF sont condamnés à 12 et 24 mois d'emprisonnement.

Tous les agents de police ne vont toutefois pas passer les prochaines semaines ou années derrière les barreaux. Des aménagements de peine ont été prononcés pour les condamnations les moins sévères. En revanche, les 11 condamnés ne pourront plus exercer de métier dans la fonction publique. Beaucoup d'entre eux ont aussi interdiction de paraître dans les aéroports de Cayenne, de Roissy et d'Orly.

Enfin, en plus de Miguel H. (l'oncle de Kevin H.), le tribunal de Créteil a condamné les "non-policiers" – mules, recruteur et récupérateur de la cocaïne – à des peines allant de 18 mois de prison à 6 ans de réclusion criminelle et 60.000 euros d'amende. Ils ont dix jours pour faire appel.

Les condamnations des 20 accusés (*dont les 11 policiers) :