DIRECT. Noël des Outre-mer : suivez le concert de Kasika et Benzo en live à La Villette

Profitez du concert de Kasika et Benzo à Paris lors du plus grand Chanté Nwèl de France. Révisez vos cantiques et plongez dans la chaleur et l'authencité des traditions de nos Outre-mer. Quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année ?

Oubliez le froid et la grisaille parisienne, Kasika et Benzo vous emmènent avec eux dans la plus pure tradition antillo-guyanaise des familles, voisins et amis se retrouvant pour chanter ensemble tous les week-ends de l'Avent. Une merveilleuse façon de se réchauffer le cœur et de s'immerger dans la culture créole.

Un groupe emblématique des festivités traditionnelles créoles

Kasika est une association de Capesterre-Belle-Eau, un groupe musical qui évolue sur scène depuis 1986.

Benzo, Moïse Benjamin de son vrai nom, est né le 17 décembre 1952 à Saint-Claude. Il est non seulement musicien, mais aussi écrivain, enseignant, conteur et acteur. Il a publié plusieurs ouvrages, notamment des contes en créole et en français.

La réunion de Kasika et Benzo date de 1996 lorsque la municipalité de Pointe-à-Pitre demande à ce dernier, d'organiser un grand "chanté Nwèl" sur la place de la Victoire. Suite au succès de la prestation, le groupe enregistre son premier album en 1997. Celui-ci fait carton plein réunissant un medley d'ambiances et de cantiques. Les concerts se suivent sans jamais démentir ce premier succès.

En 2023, Kasika et Benzo ont participé grandement au succès populaire du Noël des Outre-mer à Paris, en offrant au public un show grandiose. Le Chanté Nwèl animé par Kasika a réuni quelque 14 000 spectateurs à la Villette.

Leur style musical fusionne les mélodies traditionnelles de Noël avec des rythmes antillais. Les musiciens et chanteurs offrent ainsi une interprétation originale des chants de Noël. Leur prestation sur scène reflète la tradition du Chanté Nwèl, mêlant cantiques classiques et adaptations créoles dans une ambiance festive, chaleureuse et haute en couleurs.

Pour aller plus loin, écoutez le podcast "Kasika : in est avant tout une famille" animé par Délia

Voici une petite mise en bouche du concert avec un extrait de Nou Ja Vle'y

Oh la bonne nouvelle,

qu’on vient nous annoncer,

Une mère vierge,

un sauveur nous est né



Mi on bon bon nouvèl,

Yo vin anonsé nou,

Mi on manman ki vyèj,

ki fè sovè an-nou.



Mi on Bon bon nouvèl,

Mi Nwèl-la ja rivé si nou,

Mi on bon bon nouvèl,

Mi Nwèl-la ja rivé si,

Mi on Bon bon nouvèl,

Mi Nwèl-la ja rivé si nou,

Mi on bon bon nouvèl,

Mi Nwèl-la ja rivé si



Une captation Puzzle Média

Réalisation François Zaidi

Durée 2 heures - © 2024