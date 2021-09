DOCU. "Tropiques d'excellence" : suivez les parcours exceptionnels de deux étudiants ultramarins

Décider de venir suivre un parcours d’excellence dans l’Hexagone quand on vient d’Outre-mer n’a rien d’une évidence. Le documentaire "Tropiques d'excellence" suit le parcours de deux brillants étudiants qui ont fait ce choix. Partir loin pour faire partie des meilleurs, mais à quel prix ?

Après un bac avec mention et un brillant parcours en collège et lycée, Jade-Bérénice, la Réunionnaise et Kevin, le Guadeloupéen ont sauté le pas et à 18 ans à peine, ont fait le choix d'intégrer une classe prépa dans un grand lycée parisien où l’excellence française est de rigueur. Rupture familiale, nouveaux codes culturels, charge de travail colossale, isolement affectif, étiquette d’ultramarin ou syndrome du transfuge, ces deux étudiants ont eu à surmonter de nombreuses épreuves. L’adaptation à leur nouvelle vie est parfois difficile. Mais c'est sans compter sur leur pouvoir de résilience qui font d'eux des personnes fortes et déterminées.



Ce documentaire suit les parcours de Kevin et Jade-Bérenice, tous les deux ayant obtenus une bourse pour le meilleur enseignement en France. Au moment où débute ce documentaire, la Réunionnaise Jade-Bérénice s’apprête à quitter son île et sa famille pour faire son entrée en prépa au prestigieux lycée parisien Henri IV.

Jade-Bérénice à La Réunion avant son départ pour l'Hexagone • ©Paramonti

Kevin est originaire de la Guadeloupe. Un peu plus âgé, il a quand à lui, déjà bien entamé son parcours d’excellence. Comme Jade-Bérénice mais il y a quelques années, il a commencé son parcours d'excellence à Henri IV. Après un master en philosophie et un autre à Sciences-Po Paris, il termine l’ESSEC et est admis en master d’Histoire internationale et mondiale à l’Université de Columbia à New York.

Après six ans passés à étudier dans l'Hexagone, Kevin revient en vacances en Guadeloupe • ©Paramonti

Ecriture et réalisation : Pascale R. Poirier

Production : Paramonti avec la participation de France Télévisions

Durée : 52 minutes - 2021