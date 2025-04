Droits de douane américains : "l’impact direct serait très marginal" pour les Outre-mer selon l’économiste Olivier Sudrie

Les nouvelles mesures de droits de douane sur les produits exportés, annoncées par Donald Trump, différencient l’Outre-mer de l’Union européenne par "méconnaissance", estime l’économiste Olivier Sudrie. Selon lui, les effets directs de ces annonces seraient très faibles pour ces territoires.

Le président américain, fidèle à lui-même, a décidé de passer à l’attaque sur le plan économique dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 avril. Depuis la Maison-Blanche, le chef du gouvernement américain a détaillé son plan pour relancer l’économie de son pays, en annonçant des droits de douane élevés envers l’Union européenne et la Chine. Mais fait étonnant, selon le tableau de son administration récapitulant ces nouvelles taxes, les départements et territoires ultramarins sont soumis à des niveaux de taxations individuels différentes de ceux de l’UE.

L’économiste spécialiste de l’Outre-mer, Olivier Sudrie décrypte ces nouvelles surtaxes et les éventuelles incidences pour ces territoires.

Outre-mer la 1ère : Pourquoi ces décisions de la Maison-Blanche ?

Olivier Sudrie : La réponse est très simple : c’est America first [les États-Unis d'abord, NDLR]. Le président Trump augmente massivement les droits de douane pour réduire les importations venant du reste du monde. L’idée est de vendre plus cher les importations européennes et chinoises et ça va donner un avantage à la production et l’emploi américain. Donc c’est pour relancer la machine économique locale, aux risques de relancer l’inflation aux États-Unis.

Donald Trump a dévoilé différents pourcentages de droits de douane selon les pays, dont 20 % pour ceux de l’Union européenne. Mais les Outre-mer sont différenciés avec des disparités entre certains territoires. Comment expliquer cette hétérogénéité ?

Cette différenciation est très surprenante et elle traduit sans doute une méconnaissance de l’administration américaine concernant nos régions ultramarines. Normalement, dans les DROM il y a une stricte application du tarif extérieur commun. Donc, il y a bien des droits de douane qui sont prélevés sur ces territoires, mais ils sont redonnés immédiatement à Bruxelles. En toute logique, ces territoires auraient dû se voir appliquer la majoration à 20 % qui prévaut à l’UE (l'Union européenne). Sans qu’on puisse trouver de raison valable, pour La Réunion, cette majoration sera de 37 %.

Mais ça, c’est pour les DROM, et pour les COM c’est différent. Chaque collectivité d’Outre-mer est libre de fixer sa tarification, et pour l’instant, nous n’avons pas d’informations concernant une hausse des droits de douane des produits exportés de la Polynésie ou de la Calédonie vers les États-Unis.

Et comment expliquer les 50 % pour Saint-Pierre et Miquelon ?

Je pense que là, il s’agit d’une mesure de rétorsion. Saint-Pierre et Miquelon est une petite île aux alentours des 6.000 habitants et qui commerce essentiellement avec le Canada, bien avant l’Hexagone. Est-ce que ce commerce privilégié avec le Canada a été l’élément déclencheur de la décision de l’administration américaine ? On peut le penser. Mais ça ne repose sur aucune base tangible.

Il est évident que l’économie de Saint-Pierre et Miquelon, ne menace pas celle de l’Amérique. Olivier Sudrie

Les territoires d’Outre-mer doivent-ils s’inquiéter de ces mesures pour leur économie ?

C’est un peu un billard à deux bandes. Il faut distinguer les effets directs qui sont assez limités. Prenons le cas de La Réunion : quand on regarde leur exportation vers les États-Unis, cela ne représente que 8 % de toute l’exportation totale de l’île. 8 %, c’est à peu près 32 millions d’euros, soit 0,1 % du PIB de La Réunion. Si on prend une autre destination, dans le Pacifique cette fois-ci, les exportations de la Calédonie vers les États-Unis sont de 4 %, soit là encore 0,1 % du PIB du territoire. On pourrait multiplier les exemples, mais cet impact direct serait très marginal.

En revanche, les impacts indirects pourraient être plus importants, mais tout ceci reste à chiffrer. Car si les droits de douane augmentent aux États-Unis, cela risque de créer une inflation. Les produits américains exportés vers les autres pays risquent d’augmenter.