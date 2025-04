Droits de douane différenciés pour les Outre-mer : "Trump est un ignorant", réagit la présidente du conseil régional de La Réunion

Donald Trump "est un ignorant", a commenté ce jeudi la présidente de la région Réunion, Huguette Bello, en réaction aux plans du gouvernement américain imposant aux territoires ultramarins français des droits de douane différents du reste de l'Union européenne.

"Donald Trump est un ignorant". Derrière cette attaque cinglante, Huguette Bello. La présidente (DVG) de la collectivité régionale réagit à la décision américaine de taxer les produits de La Réunion à hauteur de 37%, contre 20% pour l'UE.

"La Réunion fait partie de l'ensemble douanier européen, des droits de douane spécifiques ne peuvent donc pas nous être appliqués", rappelle celle qui a été un temps pressentie l'été dernier pour être Premier ministre.

Selon un tableau de la Maison Blanche récapitulant les nouvelles surtaxes douanières américaines, les départements et territoires ultramarins français vont être soumis dans les prochains jours à des niveaux de taxation individuels, allant de 10% pour les Antilles françaises, la Guyane et Mayotte jusqu'à 50% pour les produits importés de Saint-Pierre et Miquelon.

Dans un communiqué, la région Réunion a fait part de sa "consternation" face à une décision "qui n'a aucun sens" selon elle. "Nonobstant les incohérences de ces propositions et les risques qu'elles font courir à l'économie mondiale, certaines d'entre elles apparaissent irréalistes et même juridiquement infondées", ajoute le communiqué, qui critique les "manœuvres de désinformation" du président américain.

"Une attaque même pas voilée"

Les échanges entre La Réunion et les États-Unis sont faibles, mais pas inexistants. Selon l'Iedom, l'organe de la Banque de France dans les Outre-mer, La Réunion a exporté pour 391,3 millions d'euros de biens en 2023.

La France hexagonale est le principal partenaire du territoire de l'île, devant la Chine et le reste de l'Union européenne, mais La Réunion exporte des produits de pêche pour un peu moins de 40 millions d'euros aux États-Unis.

Les annonces de Donald Trump ont suscité incompréhension et perplexité dans les territoires ultramarins français. "C'est une attaque qui n'est même pas voilée contre la France, c'est quelque part une contestation de la présence française dans ces territoires", a commenté devant des journalistes l'ancien ministre des Outre-mer et sénateur PS de Guadeloupe Victorin Lurel, appelant à "une réaction du président de la République, du gouvernement, sur cette affaire".