"Elles ne peuvent plus se nourrir" : en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local veut s'attaquer à la baisse du pouvoir d'achat

Le gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie a alerté vendredi sur l'urgence d'agir face à la dégradation du pouvoir d'achat dans ce territoire français du Pacifique sud, confronté à une grave crise économique et sociale depuis les émeutes de 2024.

"Des personnes ont perdu leur emploi et certaines ne sont plus en capacité de se nourrir." Christopher Gyges, le membre du gouvernement calédonien en charge de l'économie et de la fiscalité, tire la sonnette d'alarme à l'occasion d'un séminaire sur le pouvoir d'achat. Car le Caillou est confronté à une grave crise économique et sociale depuis les émeutes.

Selon l'Institut de la statistique et des études économiques (ISEE, équivalent local de l'Insee), l'archipel compte près de 12.000 nouveaux chômeurs - pour 68.000 salariés du privé - depuis la crise de mai 2024.

La situation est d'autant plus difficile que les prix de l'alimentation, supérieurs de près de 78% aux prix de l'Hexagone avant la crise, ont encore progressé de 5,7% sur les 12 derniers mois. Un dispositif de chômage partiel spécifique jusqu'en juin a été mis en place à la suite des émeutes, mais il pourrait s'arrêter au 31 mars faute de financement.

"Je ne tremblerai pas"

"Il est temps d'agir. Je serai jugé sur pièce et je ne tremblerai pas sur ce sujet", a insisté Christopher Gyges, détaillant le calendrier de travail avec les partenaires sociaux et les associations de consommateurs pour élaborer une stratégie concrète d'ici à fin mars.

John Trupit, directeur de la Direction des affaires économiques du gouvernement calédonien, a rappelé que l'Observatoire des marges et des prix, créé en 2014, n'a jamais produit d'étude faute de moyens pour analyser la structure des prix et du marché.

Gilles Vernier, président de l'UFC-Que Choisir, a lui souligné que "pour une fois, il y a la volonté des trois acteurs publics (gouvernement, congrès et provinces locales, ndlr) de travailler ensemble sur ces questions".

Une économie "à terre"

En janvier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un projet de loi sur la vie chère dans les Outre-mer, qui concernera peu la Nouvelle-Calédonie, disposant de compétences économiques et fiscales propres.

Jeudi, le nouveau président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga, a souligné dans son discours de politique générale que jamais la Nouvelle-Calédonie "n'avait connu une crise aussi grave, ni un avenir aussi incertain", évoquant une économie "à terre", des finances publiques "exsangues" et une confiance citoyenne "brisée".