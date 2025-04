Étudiant réunionnais frappé à mort à Reims : 15 ans de prison requis contre deux accusés

En 2019, un jeune réunionnais, Bastien Payet, trouvait la mort, lynché dans le centre de Reims par trois individus. 15 ans de prison ont été requis jeudi 3 avril contre deux hommes, et l'acquittement pour un troisième accusé.

Que s'est-il passé dans la nuit du 8 au 9 mars 2019 à Reims ? Selon le procureur, deux accusés sont responsables, pas le troisième, puisqu'il a requis respectivement 15 ans de prison contre deux hommes, et l'acquittement pour le dernier.

Ces trois hommes d'une vingtaine d'années sont jugés depuis le 27 mars pour violences en réunion ayant entraîné involontairement la mort de Bastien Payet, un jeune réunionnais de 23 ans. "Les choses sont très simples : cette enquête, qui a été mal faite, n'a pas permis d'établir que D. avait eu un acte de violence à l'endroit de Bastien Payet", a réagi Mourad Benkoussa, l'avocat du jeune homme dont l'acquittement a été requis.

"Un des témoins vient dire qu'il a vu deux personnes s'acharner", a-t-il indiqué. Or, parmi les deux autres co-accusés, l'un "est formellement reconnu pour être revenu voir l'état de Bastien Payet" et l'autre, "au cours de l'instruction, est venu dire qu'il avait porté des coups", sans savoir à qui.

"C'est par [le client de Me Benkoussa] que la scène commence, c'est lui qui est insultant, c'est lui qui est en colère", a pour sa part réagi Gérard Chemla, l'un des avocats des parties civiles. "On espère que les jurés conserveront leur indépendance et sauront clairement dire qu'ils étaient trois dans cette scène", a-t-il ajouté.

Il "étouffait dans son sang"

Vendredi dernier à l'audience, les trois amis qui étaient avec Bastien Payet le soir de sa mort ont décrit une scène extrêmement brève et violente. Une amie dit avoir vu un homme le frapper à coups de pied alors qu'il "était à terre [et] ne bougeait plus". La scène "n'a pas duré plus de 30 secondes" à l'issue desquelles Bastien Payet "étouffait dans son sang", a-t-elle continué.

La jeune femme a désigné avec précaution l'accusé principal, un adepte de MMA aujourd'hui âgé de 26 ans, comme étant celui qui "ressemble le plus à celui [qu'elle a] décrit dans le procès-verbal". Seule une autre amie de Bastien Payet présente au moment des faits a désigné de façon affirmative ce même accusé comme étant l'auteur des coups.

Six mois de prison ferme ont en outre été requis contre une jeune femme pour faux témoignage. Celle-ci avait initialement dédouané, devant les enquêteurs, l'un des accusés des coups portés à Bastien Payet, avant de reconnaître avoir menti "par amour" pour cet accusé.

Le verdict est attendu vendredi 4 avril.