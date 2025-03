Fabrice Di Falco distingué de l’insigne de Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres

Le Martiniquais Fabrice Di Falco a été fait Chevalier de l’Ordre des arts et des lettres lundi soir à Paris. Cette médaille reçue des mains de la ministre de la Culture, Rachida Dati, vient consacrer les trente ans de carrière de ce chanteur lyrique.

C’est une distinction de plus pour le soprano martiniquais Fabrice Di Falco. L’artiste à la voix singulière a été mis à l’honneur ce lundi soir à Paris au ministère de la Culture pour ses trente ans de carrière. Il a été fait Chevalier de l’Ordre des arts et des Lettres, un moment tout en émotion pour le chanteur. "Je suis très ému et j’ai aussi une pensée pour ma maman et ma grand-mère qui ont cru en moi, je suis content d’être Martiniquais, fier d’être un nègre de Martinique qui montre qu’on peut être chanteur d’opéra, ayant la Légion d'honneur et maintenant Chevalier de l’Ordre des arts et des Lettres. Ça prouve que c’est un vrai métier d’être chanteur", déclare-t-il.

Honoré devant ses pairs, Fabrice Di Falco a reçu son insigne des mains de la ministre de la Culture, Rachida Dati. "La distinction des arts et des lettres, ça démontre ce qu’on fait pour la République dans sa dimension culturelle et je trouve que Fabrice avec son talent, son intelligence et sa force de travail, son énergie, c'est cette personnalité-là que la République a voulu reconnaître, affirme la ministre. Et moi, j'ai vu de Fabrice cette notion de transmission qu’il a et qu’il relie dans les luttes contre les discriminations."

🎶✨ Depuis Trente ans la voix unique de Fabrice di Falco nous émeut et repousse les frontières. Grâce à son art, il ouvre l’opéra à tous, brise les barrières et fait dialoguer les cultures. Son engagement va bien au-delà de la scène.



Avec Voix des Outre-Mer, il révèle et… pic.twitter.com/LEVxicZ1qu — Rachida Dati ن (@datirachida) March 4, 2025

"La reconnaissance de toute une profession"

De nombreuses personnalités du monde politique avaient fait le déplacement pour le célébrer, comme l’ancienne ministre des Outre-mer Georges Pau-Langevin ou encore le directeur général des Outre-mer Olivier Jacob. Le monde de la culture était aussi bien représenté avec la chanteuse lyrique mezzo-soprano guadeloupéenne Axelle Saint-Cirel, qui s'était fait connaître grâce au concours voix des Outre-mer organisé par Fabrice Di Falco et par la suite pour sa prestation lors de la cérémonie d’Ouverture des Jeux Olympique de Paris 2024. "C’est émouvant de voir qu’on reconnaît le travail que mène Fabrice en tant que chanteur lyrique, pédagogue et personne antillaise au parcours vaste. Je trouve que c’était important de lui rendre hommage et d’être présente pour lui", avoue la Guadeloupéenne.

La Réunionnaise Laeticia Volcey, lauréate du concours voix des Outre-mer en 2025, avait aussi fait le déplacement pour honorer le chanteur martiniquais et essayer de suivre son chemin. "C’est un très beau moment d’émotion et de reconnaissance de toute une profession, glisse-t-elle. Son parcours m’inspire pour aller encore plus fort et de poursuivre à la fois l’action de chanter, mais aussi de penser à toutes les générations qui arrivent et cette ouverture qui est disponible par l’art et la culture".

Source d’inspiration pour les talents d’Outre-mer, Fabrice Di Falco avait déjà été fait chevalier de la Légion d’honneur, et officier de l’ordre national du Mérite.