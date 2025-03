Femmes d'Outre-mer : les Ultramarines se font une place dans les cockpits

À l'occasion de la semaine internationale des droits des femmes, la rédaction d'Outre-mer La 1ère vous propose une série qui retrace la place des femmes en Outre-mer. À l'heure actuelle, seules 9,5 % des pilotes de ligne sont des femmes. Les écoles peinent à s'ouvrir aux filles, qui restent l'exception dans ce domaine, loisir ou professionnel confondu. Où en sont les jeunes ultramarines ?

"Si j’avais su, je ne serais pas monté !" Cette phrase, pratiquement toutes les femmes pilotes de ligne l'ont déjà entendu de la bouche de l'un ou l'une de leurs passagers. Un sexisme ordinaire, dans un domaine encore très masculin et qui peine toujours à s'ouvrir aux femmes. Ce n'est qu'en 1973 que le décret stipulant qu'il fallait être de sexe masculin pour suivre la formation de pilote de ligne est supprimé sous la pression de la toute nouvelle Association française des femmes pilotes.

Uniquement pilote de loisir à cette époque, les femmes vont tout doucement commencer à se faire une place dans les cockpits. Outre-mer, ce n'est que bien plus tard que les premières femmes rejoignent les équipages. Dans les années 1970, la Martiniquaise Marie-Claude Valide est l'une des pionnières à devenir pilote professionnelle, en s'exilant aux États-Unis.

Pionnière aussi, mais en 2024, une première jeune femme mahoraise a obtenu son diplôme de pilotage en octobre dernier. Amathoullah Adinani, 28 ans, a manqué de représentation féminine, mais elle a su rester positive durant un parcours semé d'embuches. "Je ne me fermais pas en me disant que c’était impossible. Je savais que j’allais me donner les moyens pour devenir pilote. En discutant avec ma mère, elle était un peu plus réticente, mais elle a vu que j’étais vraiment motivée."

Un parcours semé de sexisme

"C'est très masculin, dans ma promo sur 25, on était trois filles", raconte de son côté Sacha*. La Réunionnaise de 27 ans suit les dernières semaines de sa formation pour devenir pilote pour EasyJet. C'est après un master en droit et un premier emploi comme juriste pour Air France que la jeune femme a choisi de changer de voie. "Je savais depuis toute petite. Pour être insulaire et avoir grandi sur une île, pour moi le métier de pilote, c'était comme astronaute, impossible."

Sans contact, Sacha parvient tout de même à intégrer le parcours d'EasyJet et vit son rêve depuis deux ans. Si elle rapporte ne jamais avoir été victime ou témoin de violences sexuelles, le sexisme, en revanche, est récurrent dans le monde de l'aviation, raconte la jeune femme. "Je note une différence de traitement, ça, c'est sûr ! Quand on réussit quelque chose, c'est parce qu'on est une femme, quand on rate, c'est parce qu'on est une femme."

En tant que présidente d'association, Christine Debouzy écoute et conseille les jeunes femmes qui pourraient être victimes de propos ou de gestes déplacés. Dans un domaine à 90 % masculin, les dérives existent : "On reçoit les filles qui ont eu des ennuis. On a des jeunes femmes en école professionnelle qui sont parties pour faire un test en vol et le contrôleur leur a mis la main sur la cuisse. Donc il y a une sidération au départ puis la fille réagit et revient. Mais c’est toujours un traumatisme." Des cas qui restent marginaux, assurent les jeunes femmes ultramarines interrogées.

Peu de représentation malgré la culture de l'aviation

Marion Hoareau est également en train de vivre son rêve éveillé. Cette jeune femme, d'origine réunionnaise de 33 ans, s'est aussi reconvertie pour devenir pilote de ligne. Ancienne étudiante en classe prépa mathématiques, elle rate les concours des grandes écoles en 2011. Elle intègre alors une école de commerce, travaille 10 ans dans la mode et un jour, elle a le déclic : "Je me suis complétement retournée vers l'aviation. Je n’en ai jamais trop fait un sujet, mais le fait est qu’on est rare en tant que fille, on est un peu une exception. Que ce soit en maths sup ou dans l’aviation."

Depuis octobre, la jeune femme est diplômée, et cherche un emploi dans un équipage. Elle débute par ailleurs une formation pour devenir instructrice. "Jusqu’à présent, je n’ai jamais eu d’instructrice femme, alors que j’ai dû croiser une trentaine d’instructeurs. Et c’est très important pour moi de faire changer cette image." La représentation reste l'un des gros freins de ce métier. "Il y a 2 % de femmes instructrices dans les écoles", s'inquiète Christine Debouzy.

C'est en Outre-mer que j'ai croisé le plus de femmes Marion Hoareau

"Aux Antilles et à Tahiti, chose étonnante, dans les aéroclubs, il y a 17 à 20 % de femmes pilotes de loisir, se rappelle la présidente de l'Association française des femmes pilotes. À Tahiti, l’année dernière, dans une école professionnelle avec laquelle je suis en contact, ils ont eu 45 % de jeunes femmes dans les étudiantes pour devenir professionnelles."

Un point qui se vérifie sur le terrain. "C'est en Outre-mer que j'ai croisé le plus de femmes", raconte Marion Hoareau. La jeune femme a surtout volé en Guadeloupe, depuis l'aéroclub de Saint-François. "Il n’est pas rare en Guadeloupe que les contrôleuses aériennes soient des femmes, que les pilotes de loisir soient des femmes et que les pilotes de ligne soient des femmes. Ça arrive. C’est assez exceptionnel pour qu’on le remarque entre nous."

Financer son rêve

En 2023, 444 femmes détenaient le brevet de pilote professionnel pour avion de ligne en France. L'association française des femmes pilotes dispense chaque année des bourses pour aider des jeunes femmes à se perfectionner et à passer leur brevet de pilote professionnel. "L’argent, c'est le nerf de la guerre pour voler, insiste Christine Debouzy. Et les femmes ont plutôt moins de moyens."

Le prix de la formation, c'est ce qui a failli coûter sa motivation à Amathoullah Adinani. Au total, et malgré la faillite de deux de ces écoles, elle a dépensé plus de 110.000 euros pour obtenir un brevet de pilotage. Un montant qui reste inaccessible pour beaucoup, sans financements. "Malgré les faillites, j'ai validé mes diplômes, donc j'ai eu vachement de chance."

En plus des difficultés financières, les facilités scientifiques sont rarement valorisées chez les jeunes femmes. Et Christine Debouzy regrette la réduction de la place des maths dans les programmes scolaires. "On est en contact avec beaucoup de jeunes femmes qui font du vol sportif comme du planeur en loisir et qui ensuite veulent travailler dans l’aéronautique, mais qui ont été orientées vers des filières de commerce et communication, et après elles regrettent de ne pas avoir fait de maths." Malgré les difficultés, de plus en plus de femmes obtiennent leur brevet, et se targuent de vouloir propager leur passion dans les écoles en Outre-mer.

*Le prénom a été modifié