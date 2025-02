Fish&Click, l’application pour lutter contre la pollution des littoraux

Depuis juillet 2024, l’application Fish&Click a débarqué en Martinique. Elle permet de signaler les déchets liés à la pêche. En quelques clics, le recensement des détritus a permis d’observer la pollution et de la comprendre.

Le projet Fish&Click, lancé avec IFREMER et INTERRREG Indigo, s’est déployé en Martinique après un succès sur les côtes des Hauts-de-France, de Normandie et de Bretagne. L’application est d'utilisation simple. Elle permet de signaler tous les déchets présents sur les plages (filets, hameçons, pièges, cordages, etc.). En quelques clics, le dispositif facilite le nettoyage puisque les signalements sont transmis à la Brigade d’Intervention Maritime, chargée des enlèvements. L’application est gratuite et accessible à tous afin d’accroitre les signalements. Pêcheurs, nageurs ou encore promeneurs : chacun est invité à agir contre la pollution des plages.

C’est déjà super s’ils se mobilisent pour nous aider ! Dorothée KOPP, IFREMER

Après la collecte, place à la recherche !

En effet, les signalements sont analysés afin de mieux appréhender les enjeux locaux. Même si les analyses sont toujours en cours, quelques facteurs de pollutions sont déjà identifiés. C’est le cas des cyclones qui emportent beaucoup de nasses, piégeant certaines espèces. Ce qui déclenche le phénomène de pêche fantômes. Les poissons restent coincés dans les casiers ou filets abandonnés au fond de l'eau. En ce sens, l’IFREMER s’est engagé dans la recherche de matériaux biodégradables. Ces derniers permettraient aux poissons de s’échapper si le matériel venait à se perdre. Une solution qui ne devrait pas effrayer les pêcheurs selon Dorothée KOPP, membre de l’IFREMER. En plus d’être efficaces, ces matériaux devraient être accessibles sur le plan financier.

Toutefois, le manque d'effectif de l'IFREMER limite le déploiement de l’application dans les différents territoires d’Outre-mer.