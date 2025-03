11 policiers guyanais jugés à Créteil pour un trafic de cocaïne depuis l'aéroport de Cayenne

Le procès de 11 policiers aux frontières, jugés pour avoir participé à un trafic de cocaïne depuis l'aéroport de Cayenne en Guyane vers l'Hexagone, s'est ouvert ce lundi (3 mars) au tribunal correctionnel de Créteil. En tout, 20 prévenus vont comparaître pendant deux semaines. La cocaïne était dissimulée dans des cubis de rhum.

Un trafic de mai 2022 à juin 2023

Outre les agents de police, des "mules" et plusieurs intermédiaires, dont un homme chargé de récupérer la drogue à l'aéroport d'Orly et un collecteur de fonds basé à Aubervilliers en Seine-Saint Denis, tous suspectés d'avoir participé à ce réseau, sont jugés. Quatorze des mis en cause sont en détention provisoire, dont deux femmes.

Les faits jugés s'étalent de mars 2022 à juin 2023. Ils couvrent la période sur laquelle s'est portée l'instruction après l'ouverture par le parquet de Créteil de deux informations judiciaires, en décembre 2022 et janvier 2023. Selon l'ordonnance de renvoi, rendue en décembre et consultée par l'AFP, le trafic était organisé depuis l'aéroport Félix-Eboué de Cayenne.

La cocaïne liquide dans des cubis de rhum

Des "mules" y récupéraient, dans les sous-plafonds des sanitaires, de la cocaïne dissimulée dans des cubis de rhum. Ces récipients, contenant de la drogue sous forme liquide, étaient remplacés par des cubitainers normaux achetés à la boutique hors taxes de l'aéroport. Les produits stupéfiants pouvaient aussi être cachés dans des couches, des valises à double-fond, voire dans les sous-vêtements des "mules".

Des gardes-frontières se chargeaient eux-mêmes de placer la drogue dans les toilettes de l'aéroport et donnaient les instructions pour la récupérer. Ils s'assuraient ensuite que les transporteurs de cocaïne soient dispensés des contrôles de sécurité avant leur embarquement. L'une des techniques consistait à apposer sur le passeport des "mules" des pastilles de couleur utilisées pour le filtrage des voyageurs.

Un vaste réseau démantelé

Cette organisation visait à contourner le dispositif "100% contrôle des passagers" mis en place à l'aéroport de Cayenne en octobre 2022 pour endiguer le flux de cocaïne au départ de la Guyane. Les enquêteurs ont pu remonter la piste du réseau après la découverte de cocaïne transportée par des "mules" lors de divers contrôles douaniers à l'aéroport d'Orly.

Un vaste coup de filet à Cayenne et Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) entre le 27 et le 29 juin 2023 a permis l'interpellation de 13 des mis en cause. Dix kilos de cocaïne et près de 60.000 euros en espèces, dont 30.000 euros à Aubervilliers, ont été saisis à cette occasion, avait détaillé le parquet de Créteil.