Affaire Cambier : Les jurés atténuent les peines requises par l'avocate générale

Après une longue délibération, les jurés des Assises de la Guadeloupe ont prononcés leur verdict dans l'affaire Cambier jugée depuis deux semaines à Basse-Terre.Ben Darroux est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans.Shannon Oden est condamné à 20 ans de prison fermeAntony Jean-Jacques, l'absent de ce procès et que certains disent décédé, écope lui aussi de 20 ans de prison ferme.Quant à Alex Vainqueur et Jonnhy Darroux, ils sont purement et simplement acquittés.Des peines moins lourdes que celles que l'avocate-générale avait demandé lors de son réquisitoire.Voir : Sévère réquisitoire de l'avocate-générale dans l'affaire Cambier