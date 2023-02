Affaire pour escroquerie présumée : Me Charles Nicolas soumis à la décision de ses pairs

A cette heure, le Conseil de l'Ordre n’a pas communiqué sur sa décision de suspendre, ou non, Maître Charles Nicolas. Les membres de cette instance doivent en effet statuer, sur la possibilité d’exercer de leur confrère, sous le coup d’un contrôle judiciaire et mis en examen, notamment pour escroquerie.

Nadine Fadel, avec Olivier Lancien •

Les membres du Conseil de l’Ordre ont pour tâche délicate de statuer sur la suspension ou non de l’un des leurs, Maître Charles Nicolas, ancien bâtonnier de la Guadeloupe et des îles du Nord, sous le coup d’un contrôle judiciaire. Tous se sont réunis à la Maison des avocats à Pointe-à-Pitre, ce jeudi 23 février 2023 ; leurs échanges ont duré près de 8 heures.

Au final, nul n’a fait le moindre commentaire. La décision du Conseil n’a pas été communiquée, à cette heure. L’intéressé est reparti, après son audition, en compagnie de ses quatre avocats.

Le Conseil de l’Ordre va-t-il suivre la demande de l’instruction, ou se référer à la présomption d’innocence ? En cas d’éventuelle suspension d’exercice, elle ne sera prise que pour 6 mois et la décision pourra faire l’objet d’un recours en appel.

Pour rappel, le contrôle judiciaire de Me Charles Nicolas est assorti d’une demande d’interdiction d’exercer soumise à la commission disciplinaire du Conseil de l’Ordre.

Celui qui, par deux fois, a été le représentant de l’ensemble des avocats du Barreau de la Guadeloupe et des îles du Nord était donc soumis à la décision de ses pairs. Une procédure qui fait suite à sa mise en examen, le 8 février dernier, pour "blanchiment aggravé, abus de confiance aggravé et escroquerie".

L’instance ordinale avait 15 jours pour se prononcer ; elle a ainsi attendu la dernière limite, pour statuer. Selon le code de procédure pénale, elle est la seule décisionnaire, quant à cette demande de suspension formulée dans l’ordonnance de mise en examen du juge d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), basée à Fort-de-France. Le magistrat avait spécialement fait le déplacement à Pointe-à-Pitre, le 8 février, pour cette demande complémentaire au contrôle judiciaire prononcé.

En effet, la profession d’avocats comporte des règles spécifiques. Dans le cadre d’une mise en examen, le magistrat, juge d’instruction ou juge de la détention et des libertés, ne peut ordonner directement une suspension d’exercice de la profession, sans passer par les pairs du mis en examen.

La compagne et associée de Charles Nicolas, elle aussi avocate, est mise en examen pour blanchiment présumé.

A PROPOS/

Le Conseil de l’Ordre, élu pour trois ans, est l'organe délibérant et législatif du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il est composé de dix-huit membres et est actuellement présidé par le Bâtonnier en exercice, Me Josselin Troupé et son vice-bâtonnier, Me Jean-Nicolas Gonand. Il compte notamment quatre anciens bâtonniers, dont Me Charles Nicolas, dont le dossier a été abordé ce jour.

A VOIR AUSSI/ Le reportage d’Eric Stimpfling, qui était à Pointe-à-Pitre durant toute la durée des discussions des membres du Conseil de l’Ordre :