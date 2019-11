Affaire Yohann Equinoxe : Retour à la peine initiale

14 ans de réclusion criminelle pour Paul Kent, le meurtrier de Yohan Equinoxe, ce lycéen de 16 ans tué en septembre 2016, non loin du lycée Chevalier de Saint-George, à Lacroix aux Abymes.

Guadeloupe La 1ère •

Après trois jours de procès et quatre heures de délibéré, les magistrats de la chambre spéciale des mineurs de Fort de France ont rendus leur décision. C’est donc deux ans de plus que la peine obtenue en Mai 2018 devant la cours d’appel des mineurs de Basse-Terre, mais en revanche une peine conforme à la décision prononcée en première instance par le tribunal pour enfant de Pointe à Pitre en Septembre 2017 : 14 ans de réclusion criminelle et une obligation de suivi socio judiciaire pendant 5 ans.Pour le Bâtonnier Bernard Pancrel, représentant de la famille de Yohan Equinoxe. Le verdict est de nature à satisfaire la famille. Et il s’agit désormais de mettre un terme à ce marathon judiciaire qui leur a été imposé par les circonstances.