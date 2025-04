Airbags défectueux : Un combat pour une instruction judiciaire unique

Du nouveau dans l’affaire des Airbags défectueux et ce premier revers pour les familles de victimes. La conférence des présidents de l’Assemblée nationale, qui s’est tenue à huis clos ce mardi matin, n’a pas retenu l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution pour la création d’une commission d’enquête sur le scandale des Airbags Takata.

L’objectif de cette commission : révéler les dysfonctionnements de la campagne de rappel menée par les constructeurs automobiles. Me Charles-Henri Coppet, avocat spécialiste en droit du dommage corporel représente 11 victimes blessées et 9 familles de victimes décédées d’airbags défectueux Takata en outremer dont six familles de victimes en Guadeloupe.

Il demande l’ouverture d’une instruction unique dans cette affaire et non un regroupement des dossiers en France hexagonale d’un côté et en Outre-mer de l’autre.



Imaginez une instruction ouverte à Saint-Denis de la Réunion, une autre à Tarbes, une autre à Pau ou à Pointe-à-Pitre, il y a un risque de contradiction, d'incompréhension, d'avoir un risque judiciaire brouillé alors que si on a une juridiction unique qui enquête et qui a des moyens, elle ira forcément plus loin au fond des choses et permettra de comprendre pourquoi on fait le choix de favoriser leur chaîne de production, leur rentabilité au Japon, à Munich, à Pau ou à Paris plutôt que de préserver l'être humain. A quel moment, les acteurs économiques ont perverti le système parce qu'il faut rappeler que la loi fait que ce sont les fabricants qui doivent être garants de leur marque et de la sécurité des personnes. Aujourd'hui, on peut voir clairement que ce mécanisme-là ne peut pas fonctionner car les intérêts particuliers des acteurs économiques ont pris le pas sur le bien commun sur la préservation de la vie.