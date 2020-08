Attention aux ingestions de résine de cannabis par les jeunes enfants

L'ARS lance une campgane de communication pour alerter sur un danger qui touchent les jeunes enfants. Les intoxications dûes aux ingestions accidentelles de résine de cannabis par ces enfants sont de plus en plus fréquentes

Laurence Theatin •

©ARS GUADELOUPE

L'ARS lance à partir d'aujourd'hui une campagne de prévention qui cible les consommateurs de cannabis et surtout leurs enfants. Objectif : alerter la population sur ses dangers sur les jeunes enfants. En effet, elle constate que les ingestions accidentelles de résine de cannabis par de jeunes enfants sont en constante augmentation ces dernières années avec des conséquences parfois sévères.Les intoxications accidentelles d’enfants ne cessent d’augmenter. Elles ont lieu principalement à la maison, dans un cadre familial. Ce sont les très jeunes enfants qui en sont les principales victimes, indique l'autorité sanitaire.Les principaux symptômes retrouvés sont la somnolence avec des phases d’agitation, des vomissements, la dilatation des pupilles, une faiblesse du tonus musculaire (hypotonie), et des battements du cœur rapides et irréguliers (tachycardie).L’intoxication aiguë peut aboutir à un coma, une insuffisance respiratoire et des convulsions, alerte l'Agence régionale de santé.de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthelémy.L’an dernier 6 enfants ont terminé aux urgences.