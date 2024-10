Affaire de harcèlement scolaire au collège Pitat : les parents de l’élève portent plainte contre l'établissement

Rebondissement dans l’affaire de harcèlement présumé au collège Joseph Pitat, à Basse-Terre : la famille de l'élève qui se dit victime de ses camarades, vient de déposer deux nouvelles plaintes. L'affaire avait fait grand bruit quand le père s'en était pris à un agresseur présumé, l'obligeant à monter dans sa voiture.

Souvenez-vous, le 20 septembre dernier, dans une vidéo devenue virale, un adulte forçait un élève à monter dans sa voiture en lui proférant des menaces, à l'avenue Paul Lacavé de Basse-Terre.

Un élève de 3ème du collège Joseph Pitat, Noé, s’échappe à toute vitesse du véhicule de ce parent d’élève. Il s’agit du beau-père de Mathias, scolarisé en 5ème, qui prétend être harcelé par Noé et ses camarades depuis plus d’un an.

Depuis, la qualification de tentative d’enlèvement n’a pas été retenue par le parquet de Basse-Terre.

Une plainte déposée contre le collège

Les parents viennent de déposer deux plaintes. L’une pour approfondir la saisine du parquet par rapport aux faits de harcèlement scolaire. L’autre pour demander l’ouverture d’une enquête sur des faits de non-assistance à personne en danger, qui auraient pu être commis par le collège, représenté par son principal.

Sur les faits de harcèlement scolaire, une enquête préliminaire est déjà ouverte par le parquet de Basse-Terre mais "les plaignants n’ont pas connaissance du champ de la saisine", précise leur avocat Maître Antoine Le Scolan.

"Savoir s’il y a eu un loupé"

Désormais, les parents de Mathias souhaitent que toute la lumière soit faite sur la gestion de cette affaire de harcèlement présumé, par la direction du collège. Celle-ci, alertée à maintes reprises par les parents, a-t-elle fait remonter un quelconque signalement au Rectorat, comme le veut la procédure ?

Le but de la plainte, c’est de savoir s’il y a eu un loupé, il y a un faisceau d’indices qui pourrait le laisser penser. Quand il y a un harcèlement qui dure une année avec plusieurs épisodes dont une tentative de suicide et qu’il ne se passe rien, on peut se demander si la chaîne de dénonciation a bien été respectée. Les parents veulent avoir l’assurance que tout le monde a fait ce qu’il devait faire. Antoine Le Scolan, avocat des parents de Mathias

Contacté, le Rectorat, qui suit l’affaire de près, nous indique ne pas vouloir commenter une procédure judiciaire en cours.