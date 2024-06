Deux associations carnavalesques de Basse-Terre en conflit avec la mairie pour leurs locaux

Deux associations carnavalesques de Basse-Terre, Waka et Kalson All Stars, sont mobilisées contre la municipalité. Au cœur du conflit, le projet de relocalisation de leurs sièges associatifs. Ces locaux, actuellement situés dans la zone de Desmarais, appartiennent à la ville qui souhaite les vendre dans le cadre d'un projet immobilier.

Waka et Kalson All stars étaient réunis hier matin le temps d’une manifestation place Schoelcher à Basse-Terre. Les deux groupes carnavalesques protestent contre la décision de la mairie de mettre fin au bail des locaux qu’ils occupent sur le site de Desmarais.

Manifestation de Waka et Kalson All Stars à Basse-Terre ce samedi 22 juin 2024 • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Une décision actée par un courrier du maire André Atallah en date du 25 mars dernier.

Courrier du maire de Basse-Terre en date du 25 mars 2024 • ©Guadeloupe la 1ère

Pour Antoine Cairo président de Kalson All Stars, cette décision signe la disparition des associations.

Antoine Cairo, Président de Kalson All Stars • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Les deux associations occupent des locaux situés dans la zone artisanale de Desmarais. Des locaux mis à disposition par la ville voilà plusieurs décennies, sans contrat, ni convention. Chaque groupe occupe ainsi un espace d’environ 600 mètres carrés qu’il a entièrement aménagé à ses frais.

Local carnavalesque à Desmarais • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Ainsi, Waka par exemple, dispose aujourd’hui d’un atelier pour construire les chars, d’un atelier de couture pour la confection des costumes et d’une salle pour préparer les chorégraphies Et la disposition des lieux est quasi identique chez le voisin Kalson All Star.

Antoine Cairo, Président de Kalson All Stars • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Ces deux locaux comme le reste des bâtiments attenants ont fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêts (AMI), lancé par la ville de Basse-Terre et qui a trouvé preneur.

La zone de Desmarais à Basse-Terre • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

André Atallah, maire de Basse-Terre • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

En contrepartie, la ville propose de reloger provisoirement les deux groupes carnavalesques dans les locaux de l’ancienne école primaire Régina Richard située sur le front de mer. Locaux aujourd’hui déjà occupés pour moitié par Karmelo, un autre groupe de Carnaval.

L'ancienne école primaire Régina Richard sur le front de mer à Basse-Terre • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Ce dernier est d’ailleurs également sous le coup d’une fin de mise à disposition au 30 avril 2025. La ville souhaite en effet procéder à des travaux de mise aux normes.

André Atallah, maire de Basse-Terre • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Si la vente du site de Desmarais est finalisée, le déménagement de Kalson All Stars et Waka ne devrait pas intervenir avant octobre 2026 précise le maire.

De fait, on comprend mal la raison de cette polémique aujourd’hui alors que les courriers de la ville datent de trois mois déjà. À défaut, certains pourraient y voir le lancement de la campagne électorale pour les élections municipales de juin 2026.