Maltraitance animale en Guadeloupe : un chien, deux chiots et deux chats découverts dans une habitation, la justice est saisie

Un chien, deux chiots et deux chats, dont l'un en maltraitance avérée, ont été découverts dans une habitation à Capesterre-Belle-Eau, le 21 février dernier, suite à un signalement de mauvais traitements envers des animaux. L'auteure devra répondre de ses actes lors d’une composition pénale fixée au 20 mars prochain.

Le 21 février dernier, un signalement de mauvais traitements envers des animaux a conduit à une intervention conjointe des services de l’État et des associations de protection animale à Capesterre-Belle-Eau. Saisie de l’affaire, la Police Nationale, en collaboration avec la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) et la Société Protectrice des Animaux (SPA), est intervenue sur place pour mettre fin aux sévices subis par plusieurs animaux.

Les forces de l'ordre, les services vétérinaires et la SPA étaient sur place lors de l'intervention 21/02/2025 • ©Police nationale 971

Un chien, deux chiots et deux chats dont l'un très maltraité ont été découvert dans une habitation. Ils ont immédiatement été pris en charge par la SPA afin de recevoir les soins nécessaires.

Les chiots ont aussi été pris en charge par la SPA suite à l'intervention des forces de l'ordre • ©Police nationale 971

Une enquête a été ouverte par le Tribunal Judiciaire de Basse-Terre, qui a saisi les services de police. L’auteure a été entendue en audition libre. Elle devra répondre de ses actes lors d’une composition pénale fixée au 20 mars prochain.

Cette affaire illustre l’engagement des forces de l’ordre et des services spécialisés dans la lutte contre la maltraitance animale. La coopération entre la DAAF, la Police Nationale et la SPA a permis une intervention efficace et une prise en charge rapide des animaux en détresse.

Attacher un chat par plusieurs cordes qui l'étrangle est un acte de maltraitance • ©Police nationale 971

Toute personne témoin de mauvais traitements envers un animal est invitée à le signaler aux autorités compétentes afin d’agir pour leur protection.