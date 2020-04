Coronavirus : Une cellule d'écoute téléphonique pour les élèves de l'académie de Guadeloupe

La situation inédite de confinement peut générer de l'anxiété et de la démotivation pour certains élèves, avec un risque accru de décrochage. L'académie de Guadeloupe a décidé de les accompagner, en mettant à leur disposition une cellule d'écoute téléphonique accessible du lundi au vendredi.

Guadeloupe la 1ère •

Malgré les efforts des enseignants pour assurer un contact régulier et une continuité pédagogique auprès de chaque élève, au bout de trois semaines de confinement à la maison, certains élèves peuvent ressentir un sentiment d'isolement et être tentés de décrocher. C’est pourquoi, l’académie met en place une cellule d'écoute téléphonique à l'attention des élèves et des familles ayant besoin d'aide ou de conseil, et éviter tout risque de décrochage scolaire.



Cette cellule d'écoute est composée de psychologues de l’Éducation nationale, qui pourront apporter aux élèves une aide, un soutien ou des conseils face aux difficultés qu'ils rencontrent et éviter qu'ils s'enferment dans l'isolement et le décrochage.



La cellule d’écoute téléphonique est accessible au 09 72 63 62 20

du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 et le vendredi de 09h00 à 13h00



Une cellule d’écoute téléphonique à l’attention des personnels a également été mise en place.