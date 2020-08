Covid-19 : Les nouvelles modalités de la rentrée 2020

Le Ministère de l’Education Nationale a rendu public les dispositions sanitaires mises en place pour la prochaine rentrée scolaire. Distanciation, gestes barrières, nettoyage de locaux, ce qui change à la rentrée.

Christelle Martial •

Le port du masque

Les personnels devront porter un masque, quand la distanciation physique d’un mètre n’est pas garantie. Hors école maternelle.

La distanciation physique

Le brassage des élèves

les modalités de la rentrée par Colette Borda

C’est la fin de la distanciation physique obligatoire, dans les salles. Dans le cas où, la mesure ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves en classe. Dans une circulaire datant du 07 Juillet dernier, le Ministère de l’éducation Nationale détermine les bons comportements à avoir pour les personnels et pour les élèves, lors de la rentrée scolaire 2020.Il est à proscrire pour les élèves des écoles maternelles. Et simplement recommandé pour les élèves en cours élémentaires. Le port du masque est cependant, obligatoire pour les collégiens/lycéens quand la distanciation d’un mètre, n’est pas possible, dans les lieux clos. Dans les espaces collectifs, les élèves de collèges et de lycées, devront porter un masque.Elle ne s’applique plus dans les lieux extérieurs et n’est plus obligatoire dans les lieux clos, si le masque est porté. Les salles de classe doivent, cependant, être organisées de façon à maintenir la plus grande distance entre les élèves.Il est à la charge des établissements, qui doivent limiter, autant que possible, le croisement et les regroupements d’élèves et des parents.La prochaine rentrée scolaire sera donc scrutée à la loupe par les autorités. Il semble que les consignes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, soient assouplies. Cependant, le ministère compte sur le concours de tous (parents, enfants, personnels) pour l’application des gestes barrières, seul rempart contre la propagation du virus.le guide sanitaire rentrée scolaire dans le contexte Covid-19 ici A (ré)écouter le reportage de Colette Borda :