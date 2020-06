EDUCATION: la nouvelle mouture du protocole sanitaire se fait attendre encore

Le ministère de l'éducation nationale n'a toujours pas rendu public la nouvelle mouture du protocole sanitaire pour les écoles. Un protocole indispensable pour la reprise généralisée du 22 juin, voulue par le président de la République, Emmanuel Macron.

Olivier Lancien •

Le courrier du rectorat adressé aux parents

En cette fin de matinée du 17 juin en Guadeloupe, le ministère de l'éducation nationale n'a pas encore rendu public la nouvelle mouture du protocole sanitaire.Un protocole indispensable pour la reprise généralisée dans le premier degré et le secondaire le 22 juin 2020. L'académie de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy n'a pas encore non plus ce document. Toutefois elle a dores et déjà envoyé un courrier à chaque parent d'élève de l'archipel du primaire et des collèges. Dans ce document le rectorat explique aux pères et aux mères la volonté du président de la République. Dasn son allocution télévisée, Emmanuel Macron souhaite une reprise de tous les élèves du primaire et des collèges dès la semaine prochaine. Un retour à l'école obligatoire.Notre académie est en vert sur le plan de la circulation de l'épidémie, rien n'empêche une reprise des cours en mode normal. Un état qui permet d'assouplir les règles sanitaires.D'abord un assouplissement des règles de distanciation sociale entre les élèves dans les classes et les espaces de restauration. Une confirmation: un mètre entre les élèves doit être respectée, dans le primaire mais aussi au collège. Ensuite, deuxième évolution majeure la supression des règles de distanciation entre les élèves dans les espaces extérieurs ou ouvert.Selon le recteur d'académie, Mostafa Fourar, ces assouplissements vont permettre la reprise, mais surtout permettre aux différentes équipes de préparer la prochaine rentrée scolaire de septembre.

Les préconisations du rectorat pour la reprise du 22 juin en Guadeloupe