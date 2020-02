Guadeloupe: La lutte contre les taxis et transporteurs clandestins s'intensifie

La haute saison touristique rime avec arrivée des paquebots et des touristes. Les autorités veillent aux transports de ces derniers. Ce Vendredi les parquets de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre ont mené trois opérations de contrôle.

Sophie Vingadassalom •

Une descente des autorités

Nicolas Maya, Chauffeur de taxi, "C'est une démarche normale, beaucoup de personnes transportent du monde et ne sont pas des professionnels, ça sert à préserver ma profession" ...

Ils étaient à Deshaies, Sainte-Anne, à l'arrivée du terminal de croisière et à la cascade aux écrevisses à Petit-Bourg. Dans des lieux stratégiques très fréquentés des touristes. Leur cible, les transporteurs et taxis clandestins, surtout en cette période touristique avec l'arrivée des géants des mers.Sur le terrain, des inpecteurs du travail, de l'URSAFF, les gendarmes. Ils vérifient si les chauffeurs de taxi et transporteurs de passagers sont déclarés à l'URSAFF, si l'entreprise est déclarée, que les cotisations sont payées, la possession d'une licence et la conformité du permis de conduire.





Adjudant Dominique Bamkelaouan, Brigade motorisée des Abymes, "Nous vérifions la conformité des véhicules, le respect de la réglementation" ...