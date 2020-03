Journée internationale des droits des femmes : fanm "génération Egalité"

En Guadeloupe, associations, organismes publics, entreprises se mobilisent autour des droits des femmes pendant toute la semaine. Au cinéma, à l'Université, dans les salons de coiffure solidaires, les ligues sportives, les femmes sont célébrées et se célèbrent : "Je suis la génération Egalité !"

Carole Petit •

©guadeloupe

©guadeloupe

©guadeloupe

C'est une multitude de manifestations qui a ouvert la semaine consacrée aux droits des femmes en Guadeloupe. Dès mercredi,a mis en lumière les actions portées par des femmes de Guadeloupe, Martinique et de Guyane lors de séances-débats quotidiens sous le thème "Femmes d'ici" . De même jeudi dernier,a organisé un séminaire sur "l'Egalité professionnelle en question" au Campus de Fouillole.Ce samedi c'est, très impliquée dans le combat des femmes pour l'égalité des droits qui a invité la population à prendre part au Fasadé "Femmes/Hommes, choix, engagement : répercussions sur la sphère familiale et sociétale" sur la Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre.A voir lesAutre initiative celle desqui ont choisi de valoriser 50 femmes en les coiffant et les maquillant pour 1 euro symbolique dans les salons partenaires de Pointe-à-Pitre, les Abymes, Le Moule, Sainte-Anne et Basse-Terre.A voirAutre témoignage fort, celui de, comme elle aime à se définir, auteure d'un ouvrage. Elle était l'invitée du JT de 19h30, présenté parDes thématiques poursuivies ce dimanche soir avec des portraits de femmes, Raymonde Bihki de Basse-Terre, Jasmina Legros créatrice d'entreprise , des intitiatives comme des cours de self défense proposés par le karaté-club Wado des Abymes.