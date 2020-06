Mort de George Floyd aux Etats-Unis : témoignages et rassemblements de soutien en Guadeloupe

C'est l'image symbolique, celle de la fresque réalisée par l'artiste Sheikboudou à l'entrée de Baie-Mahault. "I can't breathe. We love George Floyd". En Guadeloupe, les temoignages en hommage à George Floyd se multiplient.

Carole Petit •

Julien Merion, Président du coreca

La mort de George Floyd aux Etats-Unis a touché la Guadeloupe comme le reste du monde. Contre le racisme et les violences policières, les témoignages se multiplient.parle de la question raciale aux Etats-unis, véritable cancer de la société américaine. Il est interrogé par Christelle Théophile.Certains s'expriment de façon visuelle, commequi a réalisé une fresque à l'entrée de la commune de Baie-Mahault.De leur côtédans un communiqué, ont lancé un appel à la population guadeloupéenne, aux organisations politiques, syndicales, les partis de gauche, les associations de lutte contre le racisme et la défense des droits de l'homme, pour un rassemblement-rencontre mercredi 3 juin à 18h devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Ils appellent à condamner "l'assassinat de George Floyd par la police raciste et tous les autres meurtres racistes aux Etats-Unis ! Soutien à nos frères noirs des Etats Unis !"