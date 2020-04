Opération Résilience : le Dixmude est de retour dans les eaux guadeloupéennes

Après une présence de 4 jours dans les eaux de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude est de retour en Guadeloupe. Il continue sa mission d'aide dans la lutte contre la propagation du covid-19 et fera des reconnaissances de plages pour préparer la saison cyclonique.

Guadeloupe la 1ère •