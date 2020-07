Résultats du Bac 2020 : 92,9% de réussite au premier groupe d'épreuves en Guadeloupe

Les lycéens de Guadeloupe ont pu découvrir les résultats du Bac 2020. Une année marquée par les grèves et l'épidémie du Covid-19 qui a entrainé la suppression des épreuves. Le taux de réussite au premier groupe d'épreuves est de 92,9% contre 71,6% en 2019.

Eddy Golabkan et Carole Petit •

©Eddy Golabkan

Bac toutes filières confondues : 92,9% en 2020 contre 71,6% en 2019

BAC Général : 93,8 % en 2020 contre 71,9% en 2019

BAC Technologique 92,0 % en 2020 contre 71,9% en 2019

BAC Professionnel 92,2 % en 2020 contre 70,9% en 2019

Les bacheliers 2020 se souviendront longtemps de leur année. Une année très particulière puisqu'ils n'auront pas passé d'épreuves mais auront bénéficié d'un contrôle continu, en raison de l'épidémie de Covid-19. Reste que ce mardi matin, au Lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg, la tension était palpable comme toujours avant l'affichage des résultats.Puis lorsque les résultats sont enfin affichés, place à l'émotion...Car année particulière ou pas, le Bac reste le Bac. Et pour cette, qui apssait un Bac "Ressources Humaines", la fierté et la satisfaction d'avoir réussi sont au rendez-vous.Il est vrai que les taux de réussite sont plus important à l'issue du premier groupe d'épreuves que les années précédantes :Selon le, cette différence du taux de réussite est du au fait que seulement 5,4% des candidats passeront le deuxième groupe d'épreuves contre 18,5% l'an dernier. Il est interrogé par Eddy Golabkan.68% des candidats ont obtenu une mention.

Statistiques des résultats du Bac 2020