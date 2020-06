Le Siaeag enjoint par la Justice de livrer quotidiennement un pack d'eau aux requérants de l'association #BalancetonSiaeag

Le Siaeag condamné une fois encore. Le tribunal administratif ordonne au syndicat intercommunal de fournir quotidiennement 6 bouteilles d’eau à 207 usagers de Grande-Terre et de la Désirade et ce jusqu’au 10 juillet prochain.

Eric Stimpfling et Carole Petit •

Un pack d'eau quotidien

©Imatechnologie

Pour la seconde fois consécutive en moins de deux mois, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le Siaeag pour avoir, cette fois, notamment fait preuve de défaillance dans l’accomplissement de ses missions à l’égard des 207 requérants de l’association #BalancetonSiaeag.Le syndicat intercommunal se voit donc enjoint de fournir chaque jour un pack d’eau à compter du 24 juin et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.De fait et jusqu’à la date du 10 juillet, cela représente un total de. De l’eau qui devra être distribuée chaque jour auprès des 207 requérants domiciliés au Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade.Cette ordonnance en référé satisfait pleinement les membres de l’association #BalancetonSiaeg . Pour autant, pour, il ne s'agit que d'une étape.Quant au Siaeag , personne au Syndicat n'a répondu à nos sollicitations. Les explications d'

Ordonnance de référé du Tribunal administratif #BalancetonSiaeag