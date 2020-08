Terre de Haut : bas les masques

Bouffée de chaleur à Terre de haut. Un contrôle de gendarmerie pour le port du masque a dégénéré hier. Le contrevenant, un jeune homme qui ne portait pas le masque, a fait l'object d'un matraquage par l'un des deux gendarmes qui opérait la patrouille. Une enquête interne a semble-t-il été ouverte.

Coups de matraque et refus d'obtempérer.

Ce montage vidéo réalisé par nos soins et tiré de deux sources différentes, toutes les deux amateurs, illustre l'origine de la tension qui existe à Terre de Haut depuis hier. Il s'agit de ces deux coups de matraque télescopique portés par le gendarme alors que son collègue avait ceinturé et maitrisé le jeune récaltcitrant. Ce dernier ne portait pas le masque au moment du contrôle et avait refusé de s'y plier avec forcee malgré la demande des deux militaires,

Le maire de Terre de Haut Hilaire Brudey joint par nos soins, rapelle que le port du masque est obligatoire jusqu'au 31 Août dans les rues de Terre de Haut. Il estime par ailleurs, comme beaucoup de ses administrés que la réponse était en revanche disproportionnée.

💭RAPPEL - 😷PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE BOURG 👉Le port du masque reste obligatoire dans les rues du Bourg 📅Jusqu'au 31 août 2020 🕗De 8h à 19h 📍De la zone dite du Dispensaire à l'école élémentaire Publiée par Mairie de Terre de Haut sur Lundi 24 août 2020





Mobilisation ce matin devant la gendarmerie

Hier après-midi, alors que le jeune homme était entendu dans les locaux de la gendarmerie, les saintois se sont mobilisés devant les portes de la caserne. Lise Dolmar et Jean-Marie Mavounzy ont recueilli son témoignage. Il livre sa perception de cette interpellation. Steven Bride a déposé plainte après du commissariat de Pointe-à-Pitre. Il en fait une question de principeSteven Bride a été auditionné par la section de recherche de Pointe-à-Pitre. Une enquête a été ouverte.