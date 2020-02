Vieux-Bourg : le bureau de Poste maintenu grâce à la mobilisation d'un quartier

Après avoir été menacé de fermeture, le bureau de Poste de Vieux-Bourg devrait rouvrir ses portes début avril. Un maintien obtenu grâce à la mobilisation d'un quartier, soutenu dans sa démarche par le LKP.

Carole Petit avec Bruno Pansiot-Villon et Ludovic Gaydu •

Béatrice Gazon épouse Medard, membre du collectif des usagers de Vieux-Bourg

Louis Coralie, habitante du quartier

Sonia Bazile, habitante du quartier

En décembre 2016, le bureau de Poste de Vieux-Bourg (Morne à l'Eau) est voué à la fermeture.Les habitants du quartier, principalement des femmes, sont contre cette décision et entament alors une longue et difficile lutte pour que ce service public et de proximité demeure. Elles créent un Collectif des usagers, soutenu dès la première heure, par le LKP.Près de 4 ans plus tard, la réouverture du bureau de Poste est annoncée, à la grande satisfaction des femmes de ce petit quartier de Vieux-Bourg. Bien sûr l'intersyndicale reste vigilante, mais la décision est bien confirmée par la Poste.Muni d’un distributeur de billets de banque et d’un accès pour personnes à mobilité réduite, ce bureau devrait rouvrir ses portes début avril.A voir le reportage deà Vieux-Bourg (Morne à l'Eau) avec :