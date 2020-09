«100 arbres pour mon collège» et «Jardin créole partagé» : des éco-projets pédagogiques imbriqués

C'est au collège "Suze Angely" de Vieux-Habitants que l'ACED et ses partenaires ont lancé, ce mercredi, l'opération 100 arbres pour mon collège. Dans ce cadre, un arbre fruitier a été remis à chaque élève de sixième. Mais ce projet n'est qu'un arbre qui cache une forêt de déclinaisons.

«100 arbres pour mon collège»

Le projet pédagogique « Jardin créole, jardin partagé »

un jardin créole, avec ses arbres fruitiers, son jardin médicinal, ses plantes d'ornement et son potager ;

un jardin partagé où élèves, enseignants, personnels et parents peuvent travailler ensemble ;

un jardin durable, avec l’utilisation de matériaux recyclés et la technique du compostage.

C'était, ce mercredi 02 septembre 2020, jour de rentrée scolaire, pour les élèves de 6ème du collège «Suze Angely» de Vieux-Habitants. Une journée pimentée par le lancement de l'opération «», portée par l'Association Conseil, Environnement et Développement durable (ACED) et ses partenaires.Il est au micro de Laetitia Broulhet et Christian Danquin :A cette occasion, un arbre a été symboliquement planté, dans l'enceinte de l'établissement. Par ailleurs, chaque élève de 6ème s'est vu remettre le plant d'un arbre fruitier et a dû s'engager officiellement, à travers une charte, à le planter, l'entretenir et à adopter un comportement éco-citoyen.Un projet qui a séduit. Ils répondent à Laetitia Broulhet et Christian Danquin :L'opération de l'ACED n'est, en fait, qu'un volet du projet pédagogique à l'initiative de l'équipe du collège « Suze Angely », intitulé «». L'objectif est d'emmener les collégiens à devenir acteur de leur environnement, qui doit être préservé.est interrogée par Laetitia Broulhet et Christian Danquin :Tout au long de l'année, les sixièmes, visés par ce projet, auront à créer un jardin 3 en 1 :Le compostage, d'ailleurs, fait partie du projet «», mené par les professeurs de physique et de sciences de la vie et de la Terre (SVT).Une partie culturelle et artistique est aussi prévue, financée par la Direction des affaires culturelles (DAC), la Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) et le réseau Canopé : le projet «», qui se traduira par la création d'un conte musical, mis en scène par le conteur Raphaël Annerose et la chorégraphe Maryvonne Erdan.» sera ouvert aux élèves volontaires, qui pourront venir dans l'établissement le mercredi après-midi, hors temps scolaire. Des ateliers de land art et de décors (poterie, vannerie...) leur seront proposés par l'artiste Thykaï.Enfin, les élèves du dispositif ULIS bénéficieront du «», pour une participation active à ce projet pluridisciplinaire (français, documentation, histoire, géographie, musique, sciences de la vie et de la Terre, etc.).