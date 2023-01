Cédric Cornet de nouveau face aux enquêteurs

Le maire du Gosier et président de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant a de nouveau été placé en garde à vue, ce mardi 10 janvier, suite à une convocation.

Guadeloupe La 1ère avec Eric Stimpfling •

Convoqué à la Direction interrégionale de la police judiciaire, au Morne Vergain, aux Abymes, ce mardi 10 janvier 2023, Cédric Cornet a ensuite été placé en garde à vue.

Débutée à 10 heures, la mesure se poursuivait en fin de matinée.

Trois autres personnes sont également placées sous le même régime : son chauffeur, son directeur de cabinet et le directeur général des services de la CARL.

Le maire du Gosier et président de la Communauté d'agglomération de la Riviera du Levant est visé par une enquête préliminaire ouverte par la Parquet de Pointe-à-Pitre, pour des faits présumés pour recels d’abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et corruption passive et active.

L'enquête a été confiée à la Direction zonale de police judiciaire. Plusieurs conseillers municipaux ont déjà été entendus.

Une affaire qui a connu des rebondissements...

En juillet dernier, déjà sous le coup d'une convocation, il ne s'était pas présenté face aux enquêteurs. Il avait indiqué être hors du département.

Un mandat de recherche avait donc été lancé à son encontre par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre.

A son retour, fin juillet, il avait été accueilli, à sa descente d'avion, par des policiers et conduit au Morne Vergain. Une perquisition avait également eu lieu à son domicile ce même jour.