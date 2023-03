Des parents d'élèves de Vieux-Fort mobilisés contre la suppression d'un poste d'enseignant

Partager :

L’école de Vieux-Fort bloquée tôt ce matin et des parents d’élèves mobilisés pour dire non à la fermeture d’un poste. Une décision qui surprend, d’autant qu’une nouvelle école est en construction et que la population de la commune devrait encore augmenter.

Thierry Philippe et Yasmina Yacou •

Des parents d’élèves étaient mobilisés devant les portes bloquées de l'école Auguste Feler, ce jeudi matin (9 mars 2013). A l'origine du mécontentement, la suppression programmée d'un poste d'enseignant par le Rectorat à la rentrée 2023. Selon les parents, une classe de CP disparaitra donc. Inacceptable pour Nelly Bourgeois. D'autant plus "qu'il y a 3 ans, il y a eu une autre fermeture, une classe de Grande section de maternelle", explique-t-elle. Et la mère de famille de souligner que la commune de Vieux-Fort a certes une "démographie complexe", il lui semble incongru que les élèves "se retrouvent sur 2,3, voire 4 niveaux dans une seule classe". Pour Nelly, ces classes à plusieurs niveaux sont une des causes des difficultés scolaires des élèves. Nous les envoyons à l'abattoir ! Nelly Bourgeois, parent d'élève de l'école Auguste Feler de Vieux-Fort Même son de cloche chez Doris, un autre parent d'élève. Sa fille est actuellement en classe de CP. Elle a appris que c'est le poste de la maîtresse de sa fille, en classe de CP, qui sera supprimé. "C'est une maîtresse qui est là depuis une vingtaine d'années. Elle est impliquée et investie", confie-t-elle; Doris non plus ne comprend pas ce choix du Rectorat lié aux effectifs jugés en baisse. Solidaire de la mobilisation des parents, le maire de Vieux-Fort est venu à leur rencontre, dans la matinée. Héric André estime que les perspectives pour la commune sont optimistes. Il y a des opérations de construction pour accueillir de nouveaux habitants. Cette décision du Rectorat n'est pas en phase avec la réalité. Héric André, maire de Vieux-Fort De nouveaux habitants et un nouveau groupe scolaire Auguste Feler, actuellement en construction, devrait être opérationnel à la rentrée prochaine. Héric André, maire de Vieux-Fort devant le bâtiment en construction qui accueillera le groupe scolaire Auguste Feler, à la rentrée 2023 • ©Thierry Philippe L’association des parents d’élèves prévoit de rencontrer un inspecteur ce jeudi après-midi.

