DIRECT. Carnaval de Guadeloupe 2025 : vivez la parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre

Partager :

Les dimanches 02 et mardi 04 mars sont les temps forts de nos rendez-vous TV : fidèle à la tradition des jours gras, Guadeloupe la 1ère vous propose de vivre en direct les parades du dimanche gras à Pointe à Pitre et Mardi gras et Basse-Terre, en direct et en intégralité en TV et sur le web. Ce dimanche, le carnaval se vit à Pointe-à-Pitre !

Dès 12h, nous serons en direct depuis le départ de la parade à Lauricisque, avec Stanley Manicord : un défilé à vivre en TV, en Facebook live, et depuis les écrans géants de l'espace concours. À lire aussi : La parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre, le défi de la sécurité À partir de 13h15, c'est en compagnie de Jessy et Rony que nous suivrons le passage des groupes sur le tapis rouge. Ils recevront les acteurs du carnaval en Guadeloupe, et seront en totale immersion dans cette grande parade de la ville de Pointe à Pitre pour vous faire vivre le défilé des groupes à caisses claires, des Ti Mass et des groupes à Po. Le parcours de la parade de Pointe-à-Pitre : Circuit de la parade du Dimanche Gras à Pointe-à-Pitre 02/02/2025 • ©GCCRP Le programme et l'ordre des groupes : Ordre de départ des groupes pour la parade de dimanche gras • ©GCCRP

Partager :