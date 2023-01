En devenant "Pantine", Pantin pourrait inspirer un vaste débat sur l’égalité homme-femme

Loin d'être une mesure anodine, la décision du maire Pantin de féminiser le nom de sa ville entre dans un mouvement qui souffle partout en faveur de la féminisation des noms de lieux dans l'espace public. Avec en filigrane le souhait de donner un accent nouveau à l'égalité homme-femme, une notion qui mérite peut-être d'être revisitée autant que le nom des communes "féminisables"

FJO. •

Il pensait peut-être faire preuve de bravoure mais sans perte ni fracas en décidant que Pantin sera Pantine durant cette année 2023. Un engagement certes de Bertrand Kern dans une action symbolique pour influer sur la société française et tenter autant que possible de susciter une prise de conscience sur "l'égalité entre les femmes et les hommes".

Mais depuis cette annonce, le landernau politique réagit, les réactions affluent de toutes parts. Toutes ne sont pas positives. Certaines, du monde politique comme de la société civile, se moquent d'ailleurs de cette initiative. D'autres trouvent l'initiative intéressante, surtout en raison de sa motivation.

Et si la Guadeloupe lui emboitait le pas

En réalité, pour l'effet du symbole , il faudrait probablement choisir un autre mouvement que celui-ci. D'abord parce que très peu de communes pourraient prendre l'initiative de féminiser leur nom : Lamentin, Port louis, Saint Louis, Saint François et de manière encore plus symbolique, Vieux-Habitants.

Et puisqu'il s'agit d'une volonté de promouvoir l'égalité des sexes, Pointe Noire, pourrait alors s'appeler "Point Noir"... Un risque réel de faire cette action certes symbolique tourner très vite au ridicule faute d'être comprise par ceux et celles qu'elle devrait sensibiliser.

Passerait-on de "à Lamentin" à "à Lamentine"? • ©Guadeloupe la 1ère

De plus, il faut surtout se souvenir qu'en matière de changement de nom, on ne peut pas faire n'importe quoi; Ainsi, à Patin, le service de communication a bien précisé qu'il ne peut y avoir de nouveaux panneaux d'entrée de ville ni de modification dans les courriers officiels. Parce qu'en réalité, un changement de la sorte demanderait d'établir un dossier auprès du ministère des Collectivités territoriales, soumis ensuite à examen par des experts de la toponymie française.

Egalité ou équité

Bien plus qu'une féminisation ou une masculinisation des noms des communes pour suggérer la réflexion sur l'égalité des sexes, il faudrait probablement en arriver à se poser de vraies questions sur cette notion d'égalité toujours plus favorable aux hommes qu'aux femmes, où il est juste proposé aux femmes d'être considérées selon les mêmes critères que les autres, sans jamais tenir compte des réalités naturelles des femmes qui ne seront jamais celles des hommes.

Ainsi, en devenant "Pantine" pendant un an, Pantin devrait aussi veiller à cette équité en considérant, par exemple, que les femmes doivent toujours faire avec leurs menstruations et travailler quel que soit la manière dont elles vivent ces périodes. Or, on ne leur accordera aucune faveur en raison de ces circonstances bien féminines qui ne concerneront jamais aucun homme. Des inégalités naturelles que l'égalité prônée oublie systématiquement.

Tant il est vrai qu'il ne sert probablement à rien de s'appeler Pantine, Sainte Louise, Port Louise, Sainte Françoise ou Lamentine si rien n'est fait, même durant une année, pour faire évoluer les mentalités sur cette question.

Et si c'était le cas, il y aurait beaucoup d'intérêt pour les Habissoises à vivre dans une Vielles-Habitantes où une telle équité existerait, même durant une année.